Švajčiarom sa komplikuje situácia. V osemfinále im hrozia citeľné straty

Švajčiarsky futbalista Johan Manzambi predčasne opustil pondelkový tréning pred osemfinále MS 2026 proti Kolumbii.
Helvéti oznámili, že tréning nedokončili ani Ruben Vargas a Djibril Sow, no bližšie informácie neposkytli.
Prípadná absencia Manzambiho by bola pre Švajčiarov citeľná. Dvadsaťročný stredopoliar strelil na turnaji tri góly a svojou univerzálnosťou robí súperom veľké problémy.
„Ak by zajtra nemohli hrať, môže to byť pre nás veľký problém. Uvidíme, čo prinesie popoludnie, pretože absolvujú lekárske vyšetrenia. Taký je však futbal. Musíte sa prispôsobovať až do poslednej chvíle,“ povedal tréner Murat Yakin podľa agentúry AP.
Vargas, ktorý pôsobí v španielskej Seville, patrí taktiež medzi kľúčových švajčiarskych stredopoliarov. Na turnaji zaznamenal dva góly a jednu asistenciu.
Obranca Luca Jaquez, ktorý nastúpil v dvoch zápasoch, a stredopoliar Michel Aebischer netrénovali a ich štart je takisto otázny.
„Každý chce hrať. Máme veľa rôznych možností,“ povedal Yakin. „Ak sa niečo stane, nebude to katastrofa. Včera aj predvčerom som videl dva veľmi dobré tréningy a som optimista.
Takéto veci jednoducho patria k futbalu. Keď hráč deň pred zápasom nedokončí tréning, nie je to ideálne, s Johanom Manzambim to bude zrejme trochu komplikované. Dúfam, že nie. Všetko je stále otvorené,“ pokračoval Yakin.
Manzambi nepatril na začiatku šampionátu do základnej zostavy, no miesto si vybojoval po tom, ako dvoma gólmi po príchode z lavičky pomohol Švajčiarsku k víťazstvu 4:1 nad Bosnou a Hercegovinou.
Stal sa najmladším hráčom, ktorý ako striedajúci futbalista strelil v jednom zápase majstrovstiev sveta dva góly. Na klubovej úrovni pôsobí v bundesligovom Freiburgu a má za sebou prelomovú sezónu.
V 26 zápasoch v základnej zostave strelil päť gólov a pridal štyri asistencie. Freiburg sa dostal až do finále Európskej ligy, v ktorom podľahol Aston Ville.
V prípade utorkového víťazstva by Švajčiari postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta prvýkrát od roku 1954 a štvrtý raz celkovo. Pre Kolumbiu by to bol druhý postup, doposiaľ boli medzi najlepšou osmičkou len na MS 2014. Informácie priniesla agentúra AP.