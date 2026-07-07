    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Vancouver
    22:00
    Kolumbia
    Kolumbia

    Švajčiarom sa komplikuje situácia. V osemfinále im hrozia citeľné straty

    Johan Manzambi
    Johan Manzambi (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. júl 2026 o 07:36
    ShareTweet0

    Na tréningu sa zranili traja hráči.

    Švajčiarsky futbalista Johan Manzambi predčasne opustil pondelkový tréning pred osemfinále MS 2026 proti Kolumbii.

    Helvéti oznámili, že tréning nedokončili ani Ruben Vargas a Djibril Sow, no bližšie informácie neposkytli.

    Prípadná absencia Manzambiho by bola pre Švajčiarov citeľná. Dvadsaťročný stredopoliar strelil na turnaji tri góly a svojou univerzálnosťou robí súperom veľké problémy.

    „Ak by zajtra nemohli hrať, môže to byť pre nás veľký problém. Uvidíme, čo prinesie popoludnie, pretože absolvujú lekárske vyšetrenia. Taký je však futbal. Musíte sa prispôsobovať až do poslednej chvíle,“ povedal tréner Murat Yakin podľa agentúry AP.

    Johan Manzambi
    Súvisiaci článok
    Hrával za béčko, dnes stojí 50 miliónov. Švajčiarsky náhradník je objavom MS

    Vargas, ktorý pôsobí v španielskej Seville, patrí taktiež medzi kľúčových švajčiarskych stredopoliarov. Na turnaji zaznamenal dva góly a jednu asistenciu.

    Obranca Luca Jaquez, ktorý nastúpil v dvoch zápasoch, a stredopoliar Michel Aebischer netrénovali a ich štart je takisto otázny.

    „Každý chce hrať. Máme veľa rôznych možností,“ povedal Yakin. „Ak sa niečo stane, nebude to katastrofa. Včera aj predvčerom som videl dva veľmi dobré tréningy a som optimista.

    Takéto veci jednoducho patria k futbalu. Keď hráč deň pred zápasom nedokončí tréning, nie je to ideálne, s Johanom Manzambim to bude zrejme trochu komplikované. Dúfam, že nie. Všetko je stále otvorené,“ pokračoval Yakin.

    Manzambi nepatril na začiatku šampionátu do základnej zostavy, no miesto si vybojoval po tom, ako dvoma gólmi po príchode z lavičky pomohol Švajčiarsku k víťazstvu 4:1 nad Bosnou a Hercegovinou.

    Stal sa najmladším hráčom, ktorý ako striedajúci futbalista strelil v jednom zápase majstrovstiev sveta dva góly. Na klubovej úrovni pôsobí v bundesligovom Freiburgu a má za sebou prelomovú sezónu.

    V 26 zápasoch v základnej zostave strelil päť gólov a pridal štyri asistencie. Freiburg sa dostal až do finále Európskej ligy, v ktorom podľahol Aston Ville.

    V prípade utorkového víťazstva by Švajčiari postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta prvýkrát od roku 1954 a štvrtý raz celkovo. Pre Kolumbiu by to bol druhý postup, doposiaľ boli medzi najlepšou osmičkou len na MS 2014. Informácie priniesla agentúra AP.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Martinez
    Roberto Martinez
    Portugalsko čaká nový začiatok. Tréner Martínez sa po MS rozhodol skončiť
    dnes 08:321
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Martinez
    Roberto Martinez
    Portugalsko čaká nový začiatok. Tréner Martínez sa po MS rozhodol skončiť
    dnes 08:321
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Švajčiarom sa komplikuje situácia. V osemfinále im hrozia citeľné straty