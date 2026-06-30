Trpký koniec legendy. Neuer definitívne uzavrel reprezentačnú kapitolu v drese Nemecka

Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. Po senzačnom vypadnutí Nemecka s Paraguajom v jedenástkovom rozstrele sa ho reportér televíznej stanice ARD opýtal, či to bol jeho posledný zápas za „Nationalelf“, pričom Neuer odpovedal „áno“.
Štyridsaťročný brankár pre MagentaTV neskôr dodal, že takýto koniec na turnaji je „nesmierne trpký“.
Nemecko v rozstrele podľahlo Paraguaju 3:4. Neuer pôvodne ukončil reprezentačnú kariéru už po domácich ME 2024. Julian Nagelsmann ho však opäť povolal a Neuer prebral post jednotky.
Na turnaji odchytal všetky štyri duely, čím dosiahol celkový počet 128 reprezentačných štartov.
Debut zažil v roku 2009, niekoľko rokov bol kapitánom tímu a výrazne pomohol Nemecku k titulu na MS 2014.
Neuerova zmluva v Bayerne Mníchov vyprší v lete 2027. Správu priniesla agentúra DPA.