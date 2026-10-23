Rozhodovali detaily a efektivita. Mladí Slováci zdolali na MS aj Anglicko, no postup im unikol

V chorvátskom meste Mali Lošinj sa konali Majstrovstvá sveta v malom futbale do 23 rokov.
Na turnaji sa predstavilo deväť reprezentačných družstiev. Hralo sa systémom jednej spoločnej tabuľky, pričom každé mužstvo odohralo štyri zápasy proti súperom, ktorých mu určil žreb.
V nominácii slovenskej reprezentácie nechýbal ani SEBASTIAN NOVOTŇÁK.
S veľkým futbalom začínal v SAFI Prešov, následne obliekal dres Tatrana Prešov a MŠK Tesla Stropkov. V súčasnosti je hráčom OFK SIM Raslavice. Venuje sa aj malému futbalu a futsalu.
S 21-ročným stredopoliarom sme sa rozprávali o jeho účinkovaní na majstrovstvách sveta a o tom, ako si počínala slovenská reprezentácia.
Ako by ste zhodnotili účinkovanie slovenskej reprezentácie na turnaji?
Postupne sme nastúpili proti Maďarsku, Ukrajine, Azerbajdžanu a Anglicku. Prvý zápas proti Maďarsku sme prehrali 0:1.
V druhom stretnutí sme si napravili chuť a Ukrajinu sme zdolali 3:2. Následne sme podľahli Azerbajdžanu 2:3, no turnaj sme zakončili víťazstvom 2:0 nad Anglickom.
Celkovo sme získali šesť bodov a v tabuľke obsadili nešťastné piate miesto. Keďže do ďalšej fázy postupovali iba štyri tímy, naša cesta turnajom sa, žiaľ, skončila už po skupinovej fáze.
Čo vám osobne prinieslo účinkovanie na majstrovstvách sveta?
Turnaj priniesol cenné skúsenosti nielen mne osobne, ale aj celému tímu. Ukázal nám, na čom ešte musíme popracovať, ale zároveň aj to, že dokážeme odohrať vyrovnané zápasy proti kvalitným reprezentačným súperom, akým bol napríklad Azerbajdžan.
Piate miesto je pre nás sklamaním, pretože sme verili, že sa dostaneme medzi najlepšiu štvorku. Myslím si, že rozhodovali najmä detaily a efektivita. Turnaj ukázal, že v takomto systéme má každý bod veľkú hodnotu.
V prvom zápase proti Maďarsku sme podľa mňa boli lepším tímom, no po individuálnych chybách sme inkasovali gól a sami sme sa nedokázali presadiť.
Popri veľkom futbale sa venujete aj tomu menšiemu. Dokážete tieto aktivity skĺbiť?
Občas sa mi to darí skĺbiť s veľkým futbalom. Chodím si zahrať malý futbal za Cassovia TO-DAY City Boys Košice, kde máme dobrú partiu a darí sa nám aj výsledkovo.
Momentálne nám v Niké Superlige patrí priebežné tretie miesto a na tretej priečke sme aj v KNL lige.
Myslím si, že za mojou nomináciou do reprezentácie stoja výkony v zápasoch a snaha neustále sa zlepšovať.
Čo pre vás znamená nastúpiť v drese slovenskej reprezentácie?
Je to pre mňa veľká česť a zároveň zodpovednosť. Veľmi si to vážim a som rád, že som mohol byť súčasťou tímu a získať takúto skúsenosť.