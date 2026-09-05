Španielky senzačne padli na MS v basketbale. Africký outsider ich zdolal a zapísal sa do histórie

MS v basketbale žien (A-skupina)
Mali - Španielsko 82:73 (32:34)
Najviac bodov: Koneová 19 (10 doskokov), Ndiayeová 19, Dembeleová 11 - Martinová 20, DiLeová 16, Florezová 8
Basketbalistky Mali sa postarali o prvé veľké prekvapenie majstrovstiev sveta v Berlíne. V sobotňajšom zápase A-skupiny zdolali favorizované Španielky 82:73.
Sika Koneová zaznamenala 19 bodov a desať doskokov, rovnaký bodový zápis mala aj Djeneba N'Diayeová.
Pre Mali to bolo iba druhé víťazstvo na svetových šampionátoch v histórii.