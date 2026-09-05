Španielky senzačne padli na MS v basketbale. Africký outsider ich zdolal a zapísal sa do histórie

Basketbalistky Mali.
Basketbalistky Mali. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. sep 2026 o 14:20
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Prvé veľké prekvapenie turnaja v Berlíne.

MS v basketbale žien (A-skupina)

Mali - Španielsko 82:73 (32:34)

Najviac bodov: Koneová 19 (10 doskokov), Ndiayeová 19, Dembeleová 11 - Martinová 20, DiLeová 16, Florezová 8

Basketbalistky Mali sa postarali o prvé veľké prekvapenie majstrovstiev sveta v Berlíne. V sobotňajšom zápase A-skupiny zdolali favorizované Španielky 82:73.

Sika Koneová zaznamenala 19 bodov a desať doskokov, rovnaký bodový zápis mala aj Djeneba N'Diayeová.

Pre Mali to bolo iba druhé víťazstvo na svetových šampionátoch v histórii.

Skupina A

Basketbal

Basketbal

    Basketbalistky Mali.
    Basketbalistky Mali.
    Španielky senzačne padli na MS v basketbale. Africký outsider ich zdolal a zapísal sa do histórie
    dnes 14:20
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