    Likvidačný faul má dohru. FIFA hráča Kataru nekompromisne suspendovala

    Assim Madibo (vľavo)
    Assim Madibo (vľavo) (Autor: TASR/AP)
    ČTK|24. jún 2026 o 21:30
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    Súperovi spôsobil zlomeninu nohy.

    Katarský záložník Assim Madibo dostal zákaz štartu na päť zápasov za vylúčenie po faule, pri ktorom na futbalových majstrovstvách sveta zlomil nohu kanadskému súperovi Ismaelovi Konému.

    O výsledku disciplinárneho konania informovala medzinárodná federácia FIFA.

    Madibo sa previnil v druhom polčase stretnutia B-skupiny vo Vancouveri, ktoré Kanada vyhrala 6:0. V 54. min veľmi nešetrne Koného podkopol. Červenú kartu dostal katarský futbalista po zásahu videorozhodcu.

    Koné zamieril do nemocnice, kde vyšetrenie potvrdila dvojitú zlomeninu ľavej nohy, a podrobil sa operácii. Od Madiboa sa dočkal ospravedlnenia. Podľa katarského zväzu hráč zraneného súpera navštívil v nemocnici a spolu s ním aj minister športu krajiny.

    VIDEO: Zranenie Ismaela Koneho

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    1
    1
    0
    7:1
    4
    V
    R
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    1
    0
    5:2
    4
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    2
    0
    1
    1
    2:5
    1
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Assim Madibo (vľavo)
    Assim Madibo (vľavo)
    Likvidačný faul má dohru. FIFA hráča Kataru nekompromisne suspendovala
    dnes 21:30
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    Domov»MS vo futbale 2026»Likvidačný faul má dohru. FIFA hráča Kataru nekompromisne suspendovala