Likvidačný faul má dohru. FIFA hráča Kataru nekompromisne suspendovala

Katarský záložník Assim Madibo dostal zákaz štartu na päť zápasov za vylúčenie po faule, pri ktorom na futbalových majstrovstvách sveta zlomil nohu kanadskému súperovi Ismaelovi Konému.
O výsledku disciplinárneho konania informovala medzinárodná federácia FIFA.
Madibo sa previnil v druhom polčase stretnutia B-skupiny vo Vancouveri, ktoré Kanada vyhrala 6:0. V 54. min veľmi nešetrne Koného podkopol. Červenú kartu dostal katarský futbalista po zásahu videorozhodcu.
Koné zamieril do nemocnice, kde vyšetrenie potvrdila dvojitú zlomeninu ľavej nohy, a podrobil sa operácii. Od Madiboa sa dočkal ospravedlnenia. Podľa katarského zväzu hráč zraneného súpera navštívil v nemocnici a spolu s ním aj minister športu krajiny.
VIDEO: Zranenie Ismaela Koneho
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