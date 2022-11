Chce výzvu. Jan Fajk má po ďalšej výhre pre promotéra RFA špeciálnu ponuku

„Teraz je dôležité, čo bude ďalej, nechcem byť dlho bez zápasu. V RFA mám vo velterovej váhe dva víťazstvá a myslím si, že si zaslúžim bojovať o titul už teraz, ak nie, tak o jeden ďalší zápas. Po (minulom) súboji som vyzval Petra Knížeho.

Od začiatku mojej kariéry ho beriem ako toho najväčšieho tvrďáka a bolo by úžasné sa s ním stretnúť v zápase. Bola by to pre mňa obrovská skúsenosť a najväčší skalp kariéry. Víťaz by potom mohol ísť o titul s Jozefom Wittnerom. Tak čo Boris Marhanský a Petr Kníže,“ napísal na sociálnej sieti Instagram.

Čo sa týka hodenej rukavici zo strany Fajka, k výzve sa krátko na to vyjadril samotný šéf Real Fight Arena Boris Marhanský.