Favoritky pôjdu na trať po jazde Ledeckej. Vonnová chce v zjazde ďalšie víťazstvo

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v talianskom Tarvisiu rýchlostnými disciplínami žien. V sobotu je na programe zjazd a v nedeľu sa namiesto kráľovskej disciplíny uskutoční super-G.
V štartovej listine zjazdu sa predstaví hneď na úvod Nórka Marte Monsenová.
Veľkou favoritkou je Američanka Lindsey Vonnová, ktorá vo všetkých štyroch zjazdoch skončila na pódiu a dva vyhrala. Práve posledný zjazd v Zauchensee jej patril.
Na trať sa dostane s číslom jedenásť. Sledovať sa oplatí aj Emmu Aicherovú (13). Nemka vyhrala druhé preteky kráľovskej disciplíny v St. Moritzi.
O triumf sa pokúsi aj Cornelia Hütterová z Rakúska. Víťazka glóbusu z tejto disciplíny zo sezóny 2023/2024 nastúpi s číslom 14.
Medzi favoritky patria aj úradujúca majsterka sveta Breezy Johnsonová z USA (15) či skúsená Talianka Sofia Goggiová (10).
Českých fanúšikov bude zaujímať najmä výkon Ester Ledeckej, ktorá má číslo 9.
Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd žien v Tarvisiu
Číslo
Meno
Krajina
1
Marte Monsenová
Nórsko
2
Ilka Štuhecová
Slovinsko
3
Nicol Delagová
Taliansko
4
Corinne Suterová
Švajčiarsko
5
Nina Ortliebová
Rakúsko
6
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
7
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
8
Laura Pirovanová
Taliansko
9
Ester Ledecká
Česko
10
Sofia Goggiová
Taliansko
11
Lindsey Vonnová
USA
12
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
13
Emma Aicherová
Nemecko
14
Cornelia Hütterová
Rakúsko
15
Breezy Johnsonová
USA