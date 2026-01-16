Favoritky pôjdu na trať po jazde Ledeckej. Vonnová chce v zjazde ďalšie víťazstvo

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|16. jan 2026 o 18:50
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla zjazdu žien v talianskom stredisku Tarvisio.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v talianskom Tarvisiu rýchlostnými disciplínami žien. V sobotu je na programe zjazd a v nedeľu sa namiesto kráľovskej disciplíny uskutoční super-G.

V štartovej listine zjazdu sa predstaví hneď na úvod Nórka Marte Monsenová.

Veľkou favoritkou je Američanka Lindsey Vonnová, ktorá vo všetkých štyroch zjazdoch skončila na pódiu a dva vyhrala. Práve posledný zjazd v Zauchensee jej patril.

Na trať sa dostane s číslom jedenásť. Sledovať sa oplatí aj Emmu Aicherovú (13). Nemka vyhrala druhé preteky kráľovskej disciplíny v St. Moritzi.

O triumf sa pokúsi aj Cornelia Hütterová z Rakúska. Víťazka glóbusu z tejto disciplíny zo sezóny 2023/2024 nastúpi s číslom 14.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Medzi favoritky patria aj úradujúca majsterka sveta Breezy Johnsonová z USA (15) či skúsená Talianka Sofia Goggiová (10).

Českých fanúšikov bude zaujímať najmä výkon Ester Ledeckej, ktorá má číslo 9.

Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd žien v Tarvisiu

Číslo

Meno

Krajina

1

Marte Monsenová

Nórsko

2

Ilka Štuhecová

Slovinsko

3

Nicol Delagová

Taliansko

4

Corinne Suterová

Švajčiarsko

5

Nina Ortliebová

Rakúsko

6

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

7

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

8

Laura Pirovanová

Taliansko

9

Ester Ledecká

Česko

10

Sofia Goggiová

Taliansko

11

Lindsey Vonnová

USA

12

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

13

Emma Aicherová

Nemecko

14

Cornelia Hütterová

Rakúsko

15

Breezy Johnsonová

USA

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Lyžiarske stredisko Crans-Montana
Lyžiarske stredisko Crans-Montana
Švajčiarske stredisko bude po tragédii hostiť preteky. Generálka pred ZOH však bude iná
dnes 19:12
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Favoritky pôjdu na trať po jazde Ledeckej. Vonnová chce v zjazde ďalšie víťazstvo