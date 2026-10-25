Sölden Žampovcom opäť nevyšiel. Jedna malá chyba a ste mimo, ľutuje Adam

Bratom Andreasovi a Adamovi Žampovi nevyšiel ideálne vstup do novej sezóny Svetového pohára. V obrovskom slalome v Söldene nepostúpili do druhého kola, keď obsadili 52. a 63. pozíciu.
Úspešnejší v nedeľných pretekoch, Andreas, prezradil, že práve trať úvodných pretekov na ľadovci Rettenbach mu vyhovuje najmenej.
Pre Andreasa to boli deviate preteky v Söldene, do druhého kola postúpil len vlani a obsadil 28. miesto.
„Teším sa na všetky preteky okrem Söldenu. To zostáva rovnaké, aj keď som sem tentoraz prišiel s lepším pocitom. Nemám však jedny konkrétne preteky, na ktoré by som sa tešil najviac, ani také, na ktoré by som už nechcel ísť.
Chcel som nadviazať na minulý rok. Znovu však hovorím, že sú to prvé preteky sezóny, nie posledné. Som známy tým, že vždy bojujem, a budem v tom pokračovať,“ uviedol mladší z bratov Žampovcov.
VIDEO: Jazda Andreasa Žampu
Najlepší sektorový čas mal na skrátenej trati v úvodnej časti.
„Myslím si, že moje výsledky v Söldene súvisia s profilom trate. Najdôležitejšie sú tu nájazd do roviny a samotná rovina. Na strmine môžete byť aj najrýchlejší, ale keď vám nevyjde rovina a až do cieľa postupne strácate rýchlosť, prejaví sa to na výsledku,“ povedal Andreas, ktorý štartoval s číslom 50:
„S päťdesiatkou sa určite ide inak ako s jednotkou. Na trati sú už miestami diery, niekde je sneh mäkší, inde sú podmienky lepšie a dá sa do lyží poriadne oprieť. Ťažko sa to hodnotí všeobecne. Pri vyššom štartovom čísle vás trať môže trochu spomaľovať a prináša rôzne nástrahy. Niekedy je však pripravená tak dobre, že aj s päťdesiatkou dokážete zajazdiť špičkový čas.“
Jeho brat Adam mal na štarte číslo 67, po ňom tak už išli len dvaja lyžiari. „Z týchto pretekov si beriem najmä to, že treba jazdiť naplno, nekalkulovať a vyvarovať sa chýb. Konkurencia je extrémne vyrovnaná.
Keď vidím, že na postup mohla byť strata maximálne 1,63 sekundy, bolo to naozaj tesné. Urobíte jednu maličkú chybu a už ste mimo. Niekedy potrebujete aj trochu šťastia, ale predovšetkým musíte podať vyrovnaný výkon počas celej jazdy,“ povedal Adam pre TASR.
VIDEO: Jazda Adama Žampu
Najbližšie preteky ho aj s bratom čakajú o mesiac, na konci novembra sa predstavia v „obráku“ v americkom Copper Mountain a týždeň na to opäť v USA v Beaver Creeku:
„Mám to tam veľmi rád, budú to tretie preteky tejto sezóny. Pekné spomienky mám aj na Crans Montanu, Alta Badiu, Adelboden či Schladming. Na každý z týchto obrovských slalomov spomínam v dobrom a všade som už dosiahol nejaký výsledok.
Záleží na tom, ako vám jazda v daný deň a na danom povrchu vyjde. Rozhodujú veľmi malé časové rozdiely. Za päťdesiatimi sekundami jazdy sú pritom hodiny a dni tvrdej práce.“