Sezónu v Söldene odštartoval najrýchlejšie Braathen. Žampovci do 2. kola nepostúpili

Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. okt 2026 o 11:01 (aktualizované 25. okt 2026 o 11:23)
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Z elitnej skupiny sa nedarilo domácemu Schwartzovi.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Sölden

1. kolo obrovského slalomu mužov:

Poradie

Krajina

Meno

Čas

1.

BRA

Lucas Pinheiro Braathen

52,40 s

2.

CHE

Loic Meillard

+0,24 s

3.

AUT

Stefan Brennsteiner

+0,49 s

4.

CHE

Marco Odermatt

+0,55 s

5.

NOR

Atle Lie McGrath

+0,64 s

6.

DEU

Fabian Gratz

+0,69 s

52.

SVK

Andreas Žampa

+2,69 s

63.

SVK

Adam Žampa

+3,84 s

Slovenskí lyžiari Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do 2. kola nedeľného obrovského slalomu pretekov Svetového pohára v rakúskom Söldene.

Andreas obsadil 52. priečku s odstupom 2,69 s od čela, Adamovi patrila 63. pozícia s mankom 3,84 s. Postupové 30. miesto bolo na úrovni straty 1,63 s.

Víťazom 1. kola sa stal Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen. Obhajca malého krištáľového glóbusu za triumf v disciplíne mal v cieli náskok 24 stotín sekundy pred druhým Švajčiarom Loicom Meillardom a 0,49 s pred tretím Stefanom Brennsteinerom z Rakúska.

VIDEO: Najrýchlejšia jazda Braathena

Obhajca celkového prvenstva vo Svetovom pohári a víťaz minuloročnej ouvertúry na ľadovci v Söldene Švajčiar Marco Odermatt sa zaradil na 4. miesto s mankom 0,55 s.

Z elitnej skupiny sa nedarilo predovšetkým domácemu Marcovi Schwartzovi, piaty muž v hodnotení „obráku“ v minulej sezóne a druhý v pretekoch pred rokom sa nezmestil do bránky a vypadol.

Rakúske stredisko sa borí s náročnými podmienkami. Pre silný vietor v hornej časti trate museli štartovú bránu posunúť zhruba o 50 metrov nižšie.

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