Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Slalom mužov v Gürgli - 1.+2. kolo:
PORADIE
KRAJINA
MENO
ČAS
1.
Timon Haugan
1:42,55 min
2.
Eirik Hystad Solberg
+ 0,60 s
3.
Tanguy Nef
+ 0,88 s
4.
Armand Marchant
+ 1,00 s
5.
Michael Matt
+ 1,11 s
6.
Samuel Kolega
+ 1,26 s
6.
Fabian Ax Swartz
+ 1,26 s
Nórsky lyžiar Timon Haugan zvíťazil v nedeľnom slalome Svetového pohára v rakúskom Gurgli.
Tretie podujatie sezóny a druhé slalomové ovládol o 60 stotín sekundy pred krajanom Eirikom Hystadom Solbergom, ktorý zaznamenal prvé pódiové umiestnenie v kariére. Medzi najlepšou trojkou sa ocitol prvýkrát aj Švajčiar Tanguy Nef (+0,88 s).
Už v prvom kole vypadol reprezentant Brazílie a víťaz úvodných dvoch pretekov sezóny Lucas Pinheiro Braathen, ktorý nedokončil po chybe v strednej časti trate.
V druhom kole ho napodobnil nórsky držiteľ malého glóbusu za slalom z minulého ročníka Atle Lie McGrath. Braathen napriek tomu zostal na čele celkového poradia, v tom slalomovom vedie po novom nedeľný víťaz.
Ešte pred najlepšou desiatkou predviedol kvalitný výkon po prvom kole jedenásty Solberg. Najrýchlejšou jazdou 2. kola vylepšil najlepší čas o 66 stotín.
Pri prvom umiestnení v top trojke mohol hneď sláviť aj triumf, no víťaz prvého kola Haugan ešte vylepšil jeho celkový čas.
Pre 29-ročného lyžiara to bola siedma výhra v kariére, všetky získal v slalome. Vyrovnal tak Finna Christiana Jaggeho a medzi Nórmi ich má viac v tejto disciplíne na konte len Henrik Kristoffersen (26).
Ten po kompletnej zmene vybavenia pokračuje v trápení a v Gurgli v druhom kole vypadol.
Svetový pohár bude pokračovať v USA. Najbližšie sa pretekári predstavia budúci víkend v Copper Mountain, kde je v sobotu na programe najprv super-G a o deň neskôr obrovský slalom.
„Som veľmi, veľmi šťastný. V príprave na sezónu som mal určité ťažkosti a preto tento úspech chutí o to lepšie. Dnešok bol pre mňa tak trochu víťazstvom už po prvom kole, bol som nesmierne rád, keď som videl, že mám potrebnú rýchlosť. Dodalo mi to veľa sebavedomia,“ vyjadril sa Haugan v rozhovore.
Na štarte chýbali dvaja slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampovci.