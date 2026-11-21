Svetový pohár v lyžovaní - Gürgl
Výsledky - 1.+2. kolo slalomu žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Lara Colturiová
1:45,47 min
2.
Sara Hectorová
+ 0,27 s
3.
Anna Swennová Larssonová
+ 0,30 s
4.
AJ Huntová
+ 0,39 s
5.
Hana Aronssonová Elmanová
+ 0,93 s
5.
Camille Rastová
+ 0,93 s
7.
Zrinka Ljutičová
+ 1,03 s
8.
Emma Aicherová
+ 1,05 s
9.
Lara Della Meová
+ 1,06 s
10.
Dzenifera Germaneová
+ 1,11 s
/Správu aktualizujeme/
Albánska lyžiarka Lara Colturiová vyhrala slalom Svetového pohára v rakúskom stredisku Gürgl.
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Pred druhou Sarou Hectorovou mala náskok 27 stotín sekundy. Na treťom mieste je ďalšia Švédka Anna Swennová Larsonnová so stratou 30 stotín sekundy.
Na podujatí mala štartovať aj Slovenka Petra Vlhová, no v piatok oznámila, že preteky vynechá a zameria sa na tréning. Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h.