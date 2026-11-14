Vlhová bola rýchla najmä v hornej časti trate. Na pódiové priečky nemá neriešiteľnú stratu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi
Výsledky - 1. kolo slalomu žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Emma Aicherová
55,74 s
2.
Lara Colturiová
+ 0,36 s
3.
Zrinka Ljutičová
+ 0,88 s
4.
Camille Rastová
+ 1,02 s
5.
Katharina Truppeová
+ 1,05 s
6.
Katharina Huberová
+ 1,13 s
13.
Petra Vlhová
+ 1,44 s
/Správu aktualizujeme/
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová priebežne figuruje na 13. mieste v pretekoch slalomu Svetového pohára. Preteky hostí fínske stredisko Levi.
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Na čele je Nemka Emma Aicherová, na ktorú Vlhová stráca 1,44 sekundy.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v 1. kole slalomu v Levi
Druhá priečka patrí priebežne Lare Colturiovej z Albánska, tretia je Chorvátka Zrinka Ljutičová.
Fotogaléria: Petra Vlhová v slalome v Levi (Svetový pohár 2026/27)