Vlhová bola rýchla najmä v hornej časti trate. Na pódiové priečky nemá neriešiteľnú stratu

Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo fínskom stredisku Levi.
Fotogaléria (10)
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo fínskom stredisku Levi. (Autor: TASR/AP)
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Sportnet, TASR|14. nov 2026 o 10:24
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Prvé preteky slalomu Svetového pohára hostí fínske stredisko Levi.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi

Výsledky - 1. kolo slalomu žien:

Poradie

Krajina

Meno

Čas

1.

DEU

Emma Aicherová

55,74 s

2.

ALB

Lara Colturiová

+ 0,36 s

3.

HRV

Zrinka Ljutičová

+ 0,88 s

4.

CHE

Camille Rastová

+ 1,02 s

5.

AUT

Katharina Truppeová

+ 1,05 s

6.

AUT

Katharina Huberová

+ 1,13 s

13.

SVK

Petra Vlhová

+ 1,44 s

/Správu aktualizujeme/

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová priebežne figuruje na 13. mieste v pretekoch slalomu Svetového pohára. Preteky hostí fínske stredisko Levi.

Na čele je Nemka Emma Aicherová, na ktorú Vlhová stráca 1,44 sekundy.

VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v 1. kole slalomu v Levi

Druhá priečka patrí priebežne Lare Colturiovej z Albánska, tretia je Chorvátka Zrinka Ljutičová.

Fotogaléria: Petra Vlhová v slalome v Levi (Svetový pohár 2026/27)
Petra Vlhová pred 1. kolo slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.
10 fotografií
Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Katharina Truppeová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Emma Aicherová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Anna Swennová Larssonová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Lara Colturiová počas 1. kola slalomu žien vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní vo fínskom stredisku Levi v sobotu 14. novembra 2026.Lights illuminate the course ahead of an alpine ski, women's World Cup slalom, in Levi, Finland, Saturday, Nov. 14, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhova.
Petra Vlhova.
VIDEO: Prvý slalom po takmer troch rokoch. Pozrite si jazdu Vlhovej v 1. kole v Levi
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