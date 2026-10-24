Vlhová zvládla vstup do novej sezóny solídne. Výkonom prekvapila aj expertov

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Sölden
1. kolo obrovského slalomu žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Mikaela Shiffrinová
1:07,27 min
2.
Sara Hectorová
+0,14 s
3.
Camille Rastová
+0,37 s
11.
Petra Vlhová
+1,31 s
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou úvodnú jazdu v novej sezóne Svetového pohára.
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V prvom kole obrovského slalomu v rakúskom Söldene sa umiestnila po dojazde do cieľa na 10. mieste so stratou 1,31 sekundy na vedúcu Shiffrinovú. Druhé kolo je na programe o 13.30 h.
Obrovský oblúk určite nezabudla
Na prvom medzičase bola Vlhová o 19 stotín rýchlejšia ako vedúca pretekárka.
„Ukázala, že obrovský oblúk Petra určite nezabudla. Nie sú to vôbec zlé medzičasy. Nechce ísť úplne bezhlavo, postrážila si strmú časť a vie, s čím má pracovať,“ hodnotil český expert Borek Zakouřil.
„Pre mňa je to príjemné prekvapenie, ako Vlhová vyzerá. Keď sa rozjazdí, v ďalších pretekoch bude tam, kde má byť.“
Pozitívne ju videla aj bývalá slovenská zjazdárka Veronika Zuzulová. „Nie je to vôbec zlé, strata nie je veľká. Prvé tri pretekárky sú odskočené, ale za nimi sú pretekárky tesne pri sebe,“ povedala.
„Jednoznačne je to iná Petra ako na olympiáde, ale myslím si, že dokáže ísť ešte lepšie. V druhom kole sa ešte uvoľní a uvidíme úplne inú Petru ako v prvom. Klobúk dole, výborná jazda.“
Neistotu na lyžiach nevidel ani komentátor ČT Sport Tomáš Budka. „Snaží sa zakrojiť, ako to len ide. Slovenská radosť je na mieste,“ povedal.
Na čele je Shiffrinová, Scheibová vypadla
Líderkou prvého kola je Američanka Shiffrinová s náskom 14 stotín pred Švédkou Hectorou, tretia Švajčiarka Rastová zaostala o 37 stotín sekundy.
Svoju jazdu nedokončila obhajkyňa malého glóbusu za obrovský slalom Rakúšanka Julia Scheibová.
Mikaela Shiffrinová mala smolu hneď na štarte. „Zafúkal jej na začiatkuvietor a odrazilo sa to už na prvom medzičase,“ všimol si bývalý lyžiar Zakouřil, ktorý preteky komentoval ako expert pre ČT Sport.
Podľa českého experta predviedla parádnu jazdu. „Výborne načasovala oblúky, pekne trafila nájazd do roviny, bola včas na hrane a nechala ich krásne ísť po spádnici. Rýchlosť si zobrala ukážkovo,“ chválil. Do cieľa prišla o 14 stotín sekundy pred Hectorovou.
Julia Scheibová mala na medzičase sekundový náskok, no potom ju zaskočila terénna vlna. Dostala sa do záklonu, vymrštilo ju do vzduchu a obhajkyňa glóbusu skončila mimo trate.
„Nohy sa jej zamotali s lyžami, prekvapilo ju to. Išla neskoro, s tlakom na pätky a fyzika je v tomto neúprosná,“ opísal pád Zakouřil.