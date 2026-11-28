Svetový pohár v lyžovaní - Killington
Výsledky - obrovský slalom žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Alice Robinsonová
2:03,02 min
2.
Mikaela Shiffrinová
+ 0,11 s
3.
Paula Moltzanová
+ 0,54 s
4.
Zrinka Ljutičová
+ 0,67 s
5.
Camille Rastová
+ 0,91 s
6.
Julia Fritzová
+ 1,29 s
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová sa stala víťazkou obrovského slalomu Svetového pohára v Killingtone.
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V americkom stredisku triumfovala o 11 stotín pred domácou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia skončila so stratou 54 stotín ďalšia Američanka Paula Moltzanová.
Robinsonová bola po úvodnom kole druhá o 39 stotín za Shiffrinovou, ktorá útočila na prvé „obrákové“ víťazstvo v Killingtone.
V druhom kole však išla dynamickejšie ako obhajkyňa veľkého glóbusu a slávila ôsmy triumf v prestížnom seriáli.
Albánka Lara Colturiová si vďaka desiatej priečke udržala post celkovej líderky SP.
Skvelý výkon podali dve mladé pretekárky. Nemka Julia Fritzová sa posunula z 28. miesta na 6. priečku a Talianka Sophie Mathiouová až z 30. na 8. miesto.
Slovenka Petra Vlhová v Killingtone neštartovala. Olympijská šampiónka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu sa chce po návrate do prestížneho seriálu sústrediť na tréning a budovanie svalovej hmoty.
Vynechala aj minulotýždňové preteky v rakúskom Gurgli a neodcestovala ani do zámoria, kde seriál pokračuje podujatiami v Killingtone a kanadskom stredisku Mont Tremblant.