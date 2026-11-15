Brazílska samba znova znie v Levi. Braathen obhájil triumf a má druhého soba

Brazílsky reprezentant Lucas Pinheiro Braathen vyhral slalom v Levi 2026.
Brazílsky reprezentant Lucas Pinheiro Braathen vyhral slalom v Levi 2026. (Autor: TASR/AP)
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Sportnet, TASR|15. nov 2026 o 13:52
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Druhý skončil Francúz Clément Noël, tretí Švajčiar Loic Meillard, ktorý sa v druhom kole posunul z ôsmeho miesta na pódium.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi

Celkové výsledky slalomu mužov:

PORADIE

KRAJINA

MENO

ČAS

1.

BRA

Lucas Pinheiro Braathen

1:48,04 min

2.

FRA

Clément Noël

+ 0,56 s

3.

CHE

Loic Meillard

+ 0,73 s

4.

SWE

Fabian Ax Swartz

+ 0,86 s

5.

ITA

Alex Vinatzer

+ 0,87 s

6.

FRA

Paco Rassat

+ 0,93 s

Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen vyhral prvý slalom Svetového pohára 2026/2027 a zopakoval vlaňajší triumf vo fínskom Levi.

V súčte oboch kôl zajazdil čas 1:48,04 min. Druhý skončil Francúz Clément Noël so stratou 0,56 sekundy, pódium doplnil Švajčiar Loic Meillard (+0,73 s).

Pinheiro Braathen viedol už po prvom kole, v ktorom bol najrýchlejší vo všetkých úsekoch trate. Noël na neho po úvodnej jazde strácal 0,65 sekundy, tretí bol vtedy Rakúšan Joshua Sturm (+0,84 s).

Úradujúci olympijský víťaz a majster sveta v slalome Meillard bol po prvom kole ôsmy, v druhom si polepšil o päť priečok. Vo februári bude na šampionáte v Crans-Montane útočiť na tretie veľké zlato v slalome za sebou.

VIDEO: Druhá jazda Lucasa Pinheira Braathena v Levi

Trať v Levi potrápila veľký počet lyžiarov. Druhé kolo nedokončilo sedem pretekárov a jeden bol diskvalifikovaný. Skvelú atmosféru si užil domáci Fín Eduard Hallberg, ktorého hnali dopredu fanúšikovia.

Pretekár, ktorý predtým jazdil za Nórsko, vybojoval vlani v Levi vôbec prvé víťazstvo vo Svetovom pohári pre Brazíliu. Do sezóny vstúpil v októbri triumfom v obrovskom slalome v Söldene, na čele celkového poradia má teraz plný počet 200 bodov.

Víťaz si z Levi okrem bodov a finančnej prémie odnáša aj živé sobie mláďa, ktoré môže pomenovať. Vlani Pinheiro Braathen pomenoval soba Bjørn po otcovi, ktorý ho priviedol k lyžovaniu.

„Je to skvelé zvíťaziť tu opäť. Pre Brazíliu je toto miesto výnimočné, získal som tu prvé víťazstvo pre krajinu. Ďakujem každému za podporu, je skvelé zvíťaziť aj v druhým pretekoch sezóny,“ povedal v cieli do mikrofónu Svetovej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).

Lucas Pinheiro Braathen vyhral slalom v Levi 2026 pred Clémentom Noelom a Loicom Meillardom.
Lucas Pinheiro Braathen vyhral slalom v Levi 2026 pred Clémentom Noelom a Loicom Meillardom. (Autor: TASR/AP)

Druhý Noël vstúpil do svojej desiatej sezóny vo Svetovom pohári. Na konte má 15 víťazstiev a 33 pódiových umiestnení, chýba mu však medaila z majstrovstiev sveta aj glóbus.

Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Adam a Andreas Žampovci v úvodných pretekoch sezóny, obrovskom slalome v Söldene, neprešli cez prvé kolo.

Seriál Svetového pohára pokračuje ďalším slalomom, muži budú o body bojovať v nedeľu 22. novembra v rakúskom Gurgli.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Brazílsky reprezentant Lucas Pinheiro Braathen vyhral slalom v Levi 2026.
Brazílsky reprezentant Lucas Pinheiro Braathen vyhral slalom v Levi 2026.
Brazílska samba znova znie v Levi. Braathen obhájil triumf a má druhého soba
dnes 13:52
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