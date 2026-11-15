Brazílska samba znova znie v Levi. Braathen obhájil triumf a má druhého soba

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi
Celkové výsledky slalomu mužov:
PORADIE
KRAJINA
MENO
ČAS
1.
Lucas Pinheiro Braathen
1:48,04 min
2.
Clément Noël
+ 0,56 s
3.
Loic Meillard
+ 0,73 s
4.
Fabian Ax Swartz
+ 0,86 s
5.
Alex Vinatzer
+ 0,87 s
6.
Paco Rassat
+ 0,93 s
Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen vyhral prvý slalom Svetového pohára 2026/2027 a zopakoval vlaňajší triumf vo fínskom Levi.
V súčte oboch kôl zajazdil čas 1:48,04 min. Druhý skončil Francúz Clément Noël so stratou 0,56 sekundy, pódium doplnil Švajčiar Loic Meillard (+0,73 s).
Pinheiro Braathen viedol už po prvom kole, v ktorom bol najrýchlejší vo všetkých úsekoch trate. Noël na neho po úvodnej jazde strácal 0,65 sekundy, tretí bol vtedy Rakúšan Joshua Sturm (+0,84 s).
Úradujúci olympijský víťaz a majster sveta v slalome Meillard bol po prvom kole ôsmy, v druhom si polepšil o päť priečok. Vo februári bude na šampionáte v Crans-Montane útočiť na tretie veľké zlato v slalome za sebou.
VIDEO: Druhá jazda Lucasa Pinheira Braathena v Levi
Trať v Levi potrápila veľký počet lyžiarov. Druhé kolo nedokončilo sedem pretekárov a jeden bol diskvalifikovaný. Skvelú atmosféru si užil domáci Fín Eduard Hallberg, ktorého hnali dopredu fanúšikovia.
Pretekár, ktorý predtým jazdil za Nórsko, vybojoval vlani v Levi vôbec prvé víťazstvo vo Svetovom pohári pre Brazíliu. Do sezóny vstúpil v októbri triumfom v obrovskom slalome v Söldene, na čele celkového poradia má teraz plný počet 200 bodov.
Víťaz si z Levi okrem bodov a finančnej prémie odnáša aj živé sobie mláďa, ktoré môže pomenovať. Vlani Pinheiro Braathen pomenoval soba Bjørn po otcovi, ktorý ho priviedol k lyžovaniu.
„Je to skvelé zvíťaziť tu opäť. Pre Brazíliu je toto miesto výnimočné, získal som tu prvé víťazstvo pre krajinu. Ďakujem každému za podporu, je skvelé zvíťaziť aj v druhým pretekoch sezóny,“ povedal v cieli do mikrofónu Svetovej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).
Druhý Noël vstúpil do svojej desiatej sezóny vo Svetovom pohári. Na konte má 15 víťazstiev a 33 pódiových umiestnení, chýba mu však medaila z majstrovstiev sveta aj glóbus.
Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Adam a Andreas Žampovci v úvodných pretekoch sezóny, obrovskom slalome v Söldene, neprešli cez prvé kolo.
Seriál Svetového pohára pokračuje ďalším slalomom, muži budú o body bojovať v nedeľu 22. novembra v rakúskom Gurgli.