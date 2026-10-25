Braathen odolal tlaku Švajčiarov. Do sezóny vstúpil dominantným víťazstvom

Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen (Autor: TASR/Keystone via AP)
Sportnet, TASR|25. okt 2026 o 13:54
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Brazílsky olympijský šampión bude v obrovskom slalome obhajovať malý glóbus.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Sölden

1.+2. kolo obrovského slalomu mužov:

Poradie

Krajina

Meno

Čas

1.

BRA

Lucas Pinheiro Braathen

1:44,72 min

2.

CHE

Loic Meillard

+0,48 s

3.

CHE

Marco Odermatt

+0,49 s

4.

USA

River Radamus

+0,82 s

5.

AUT

Raphael Haaser

+0,86 s

6.

DEU

Fabian Gratz

 +0,95 s

Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen sa stal víťazom prvých pretekov sezóny Svetového pohára mužov.

V obrovskom slalome na ľadovci v rakúskom Söldene mal v cieli presvedčivý náskok 48 stotín sekundy pred druhým Švajčiarom Loicom Meillardom a 0,49 s pred ďalším švajčiarskym reprezentantom Marcom Odermattom.

Na štarte pretekov boli aj dvaja slovenskí reprezentanti, Andreas a Adam Žampovci však nepostúpili do 2. kola.

Andreas obsadil 52. priečku s odstupom 2,69 s od čela, Adamovi patrila 63. pozícia s mankom 3,84 s. Postupové 30. miesto bolo na úrovni straty 1,63 s.

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Braathen potvrdil pozíciu, ktorú mal už po prvom kole, v ktorom viedol o 24 stotín sekundy pred druhým Meillardom a 0,49 s pred tretím Stefanom Brennsteinerom z Rakúska.

Obhajca celkového prvenstva vo Svetovom pohári a víťaz minuloročnej ouvertúry na ľadovci v Söldene Švajčiar Marco Odermatt sa zaradil po prvej jazde na 4. miesto s mankom 0,55 s a v druhej poskočil o jedno dopredu.

Úradujúci olympijský šampión z tohto roku z Bormia uspel na mieste, kde si v roku 2020 pripísal svoj vôbec prvý triumf v SP. V zbierke ich už má deväť, päť v obrovskom slalome, ďalšie štyri pridal v slalome.

VIDEO: Víťazná jazda Braathena

„Dnes som bol pod tlakom, no je privilégium, keď od vás očakávajú triumf a ja som to zvládol. Odštartovať sezónu úspešne je uspokojivé. Dnešný triumf je zadosťučinenie za minulý rok, kedy som tu nedokončil a skvelá spomienka na moje prvé prvenstvo. Ďakujem skvelému tímu okolo mňa, nikdy by som to bez neho nedokázal,“ vyjadril Brazílčan po pretekoch v cieli spokojnosť pre FIS.

Z elitnej skupiny sa nedarilo domácemu Marcovi Schwartzovi, piaty muž v hodnotení „obráku“ v minulej sezóne a druhý v pretekoch pred rokom sa nezmestil do bránky 1. kola a vypadol.

V druhom neprišiel do cieľa Nór Atle Lie McGrath, ktorý minulú sezónu obsadil 3. priečku a po prvej jazde mu patrila 5. pozícia.

Rakúske stredisko sa borilo s náročnými podmienkami. Pre silný vietor v hornej časti trate museli štartovú bránu posunúť zhruba o 50 metrov nižšie.

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Zjazdové lyžovanie

Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen
Braathen odolal tlaku Švajčiarov. Do sezóny vstúpil dominantným víťazstvom
dnes 13:54
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