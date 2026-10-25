Braathen odolal tlaku Švajčiarov. Do sezóny vstúpil dominantným víťazstvom

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Sölden
1.+2. kolo obrovského slalomu mužov:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Lucas Pinheiro Braathen
1:44,72 min
2.
Loic Meillard
+0,48 s
3.
Marco Odermatt
+0,49 s
4.
River Radamus
+0,82 s
5.
Raphael Haaser
+0,86 s
6.
Fabian Gratz
+0,95 s
Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen sa stal víťazom prvých pretekov sezóny Svetového pohára mužov.
V obrovskom slalome na ľadovci v rakúskom Söldene mal v cieli presvedčivý náskok 48 stotín sekundy pred druhým Švajčiarom Loicom Meillardom a 0,49 s pred ďalším švajčiarskym reprezentantom Marcom Odermattom.
Na štarte pretekov boli aj dvaja slovenskí reprezentanti, Andreas a Adam Žampovci však nepostúpili do 2. kola.
Andreas obsadil 52. priečku s odstupom 2,69 s od čela, Adamovi patrila 63. pozícia s mankom 3,84 s. Postupové 30. miesto bolo na úrovni straty 1,63 s.
Braathen potvrdil pozíciu, ktorú mal už po prvom kole, v ktorom viedol o 24 stotín sekundy pred druhým Meillardom a 0,49 s pred tretím Stefanom Brennsteinerom z Rakúska.
Obhajca celkového prvenstva vo Svetovom pohári a víťaz minuloročnej ouvertúry na ľadovci v Söldene Švajčiar Marco Odermatt sa zaradil po prvej jazde na 4. miesto s mankom 0,55 s a v druhej poskočil o jedno dopredu.
Úradujúci olympijský šampión z tohto roku z Bormia uspel na mieste, kde si v roku 2020 pripísal svoj vôbec prvý triumf v SP. V zbierke ich už má deväť, päť v obrovskom slalome, ďalšie štyri pridal v slalome.
VIDEO: Víťazná jazda Braathena
„Dnes som bol pod tlakom, no je privilégium, keď od vás očakávajú triumf a ja som to zvládol. Odštartovať sezónu úspešne je uspokojivé. Dnešný triumf je zadosťučinenie za minulý rok, kedy som tu nedokončil a skvelá spomienka na moje prvé prvenstvo. Ďakujem skvelému tímu okolo mňa, nikdy by som to bez neho nedokázal,“ vyjadril Brazílčan po pretekoch v cieli spokojnosť pre FIS.
Z elitnej skupiny sa nedarilo domácemu Marcovi Schwartzovi, piaty muž v hodnotení „obráku“ v minulej sezóne a druhý v pretekoch pred rokom sa nezmestil do bránky 1. kola a vypadol.
V druhom neprišiel do cieľa Nór Atle Lie McGrath, ktorý minulú sezónu obsadil 3. priečku a po prvej jazde mu patrila 5. pozícia.
Rakúske stredisko sa borilo s náročnými podmienkami. Pre silný vietor v hornej časti trate museli štartovú bránu posunúť zhruba o 50 metrov nižšie.