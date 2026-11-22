Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Slalom mužov v Gürgli - 1. kolo:
PORADIE
KRAJINA
MENO
ČAS
1.
Timon Haugan
53,65 s
2.
Atle Lie McGrath
+ 0,01 s
3.
Armand Marchand
+ 0,44 s
4.
Clément Noel
+ 0,55 s
5.
Henrik Kristoffersen
+ 0,76 s
6.
Tanguy Nef
+ 0,78 s
/Správu aktualizujeme/
Nórsky lyžiar Timon Haugan sa stal víťazom prvého kola slalomu Svetového pohára v rakúskom stredisku Gürgl.
Prekvapením prvého kola je príliš skoré vypadnutie brazílskeho lyžiara Lucasa Braathena, ktorý dostal špicar v úvodnej časti trate.
Haugan má len stotinový náskok pred svojím krajanom Atle Lie McGrathom. Tretí je nečakane Belgičan Armand Marchant, ktorý stratil 44 stotín sekundy.
Fotogaléria: Slalom mužov v Gürgl (1.+2. kolo)