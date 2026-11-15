Jeho najväčší súper je on sám. Braathen v prvom kole v Levi ušiel všetkým

Lucas Pinheiro Braathen.
Lucas Pinheiro Braathen. (Autor: TASR/AP)
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Sportnet|15. nov 2026 o 10:24 (aktualizované 15. nov 2026 o 11:05)
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Začiatok slalomu bol veľmi vyrovnaný.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi

1. kolo slalomu mužov:

PORADIE

KRAJINA

MENO

ČAS

1.

BRA

Lucas Pinheiro Braathen

52,69 s

2.

FRA

Clement Noel

+ 0,65 s

3.

AUT

Joshua Sturm

+ 0,84 s

4.

NOR

Lie Atle Mcgrath

+ 0,85 s

5.

SWE

William Hansson

+ 0,91 s

6.

FRA

Paco Rassat

+ 0,93 s

7.

GBR

Laurine Taylor

+ 1,03 s

8.

CHE

Loic Meillard

+ 1,08 s

9.

SWE

Fabian Ax Swartz

+ 1,14 s

10

FIN

Eduard Hallberg

+ 1,27 s

Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen figuruje na čele prvého kola slalomu Svetového pohára vo fínskom Levi. Obhajca víťazstva bol v čase svojho dojazdu najrýchlejší vo všetkých úsekoch trate a zajazdil čas 52,69 s. Druhý Francúz Clément Noël na neho stráca 0,65 sekundy, tretí je Rakúšan Joshua Sturm.

Začiatok slalomu bol veľmi vyrovnaný, Pinheiro Braathen však súperom ušiel. Pred pretekmi hovoril, že jeho najväčším súperom je on sám.

VIDEO: Jazda Braathena v prvom kole

Pretekár, ktorý predtým jazdil za Nórsko, vlani v Levi vybojoval vôbec prvé víťazstvo vo Svetovom pohári pre Brazíliu. Do novej sezóny vstúpil triumfom v obrovskom slalome v Söldene.

Nór Atle Lie McGrath obhajuje malý glóbus za slalom, ktorý v minulej sezóne získal prvýkrát v kariére. Pinheiro Braathen bol jeho najväčším súperom až do posledných pretekov.

Minulá slalomová sezóna bola mimoriadne vyrovnaná. V 11 pretekoch sa radovalo sedem rôznych víťazov a na pódiu sa vystriedali pretekári ôsmich národností.

Úradujúci olympijský víťaz a majster sveta v slalome Švajčiar Loic Meillard pritom v hodnotení malého glóbusu neskončil ani v najlepšej päťke, hoci trikrát obsadil druhé miesto.

Slovenskí lyžiari Adam a Andreas Žampovci v slalome v Levi neštartujú. V úvodných pretekoch sezóny, obrovskom slalome v Söldene, ani jeden z nich neprešiel cez prvé kolo.

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