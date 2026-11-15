Jeho najväčší súper je on sám. Braathen v prvom kole v Levi ušiel všetkým

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi
PORADIE
KRAJINA
MENO
ČAS
1.
Lucas Pinheiro Braathen
52,69 s
2.
Clement Noel
+ 0,65 s
3.
Joshua Sturm
+ 0,84 s
4.
Lie Atle Mcgrath
+ 0,85 s
5.
William Hansson
+ 0,91 s
6.
Paco Rassat
+ 0,93 s
7.
Laurine Taylor
+ 1,03 s
8.
Loic Meillard
+ 1,08 s
9.
Fabian Ax Swartz
+ 1,14 s
10
Eduard Hallberg
+ 1,27 s
Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen figuruje na čele prvého kola slalomu Svetového pohára vo fínskom Levi. Obhajca víťazstva bol v čase svojho dojazdu najrýchlejší vo všetkých úsekoch trate a zajazdil čas 52,69 s. Druhý Francúz Clément Noël na neho stráca 0,65 sekundy, tretí je Rakúšan Joshua Sturm.
Začiatok slalomu bol veľmi vyrovnaný, Pinheiro Braathen však súperom ušiel. Pred pretekmi hovoril, že jeho najväčším súperom je on sám.
VIDEO: Jazda Braathena v prvom kole
Pretekár, ktorý predtým jazdil za Nórsko, vlani v Levi vybojoval vôbec prvé víťazstvo vo Svetovom pohári pre Brazíliu. Do novej sezóny vstúpil triumfom v obrovskom slalome v Söldene.
Nór Atle Lie McGrath obhajuje malý glóbus za slalom, ktorý v minulej sezóne získal prvýkrát v kariére. Pinheiro Braathen bol jeho najväčším súperom až do posledných pretekov.
Minulá slalomová sezóna bola mimoriadne vyrovnaná. V 11 pretekoch sa radovalo sedem rôznych víťazov a na pódiu sa vystriedali pretekári ôsmich národností.
Úradujúci olympijský víťaz a majster sveta v slalome Švajčiar Loic Meillard pritom v hodnotení malého glóbusu neskončil ani v najlepšej päťke, hoci trikrát obsadil druhé miesto.
Slovenskí lyžiari Adam a Andreas Žampovci v slalome v Levi neštartujú. V úvodných pretekoch sezóny, obrovskom slalome v Söldene, ani jeden z nich neprešiel cez prvé kolo.