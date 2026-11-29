Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Killington
Výsledky - 1. slalomu žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Mikaela Shiffrinová
50,50 s
2.
Katharina Truppeová
+ 0,17 s
3.
Camille Rastová
+ 0,18 s
4.
Lara Colturiová
+ 0,27 s
5.
Anna Swennová-Larssonová
+ 0,91 s
6.
Sara Hectorová
+ 1,09 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa usadila na čele po 1. kole slalomu Svetového pohára v Killingtone.
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Na domácom svahu predviedla dynamickú jazdu a vypracovala si náskok 0,17 s pred Rakúšankou Katharinou Truppeovou.
Tretia Camille Rastová zo Švajčiarska zaostala za obhajkyňou veľkého glóbusu o 18 stotín.
Slovenka Petra Vlhová v Killingtone neštartovala. Olympijská šampiónka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu sa chce po návrate do prestížneho seriálu sústrediť na tréning a budovanie svalovej hmoty.
Vynechala aj minulotýždňové preteky v rakúskom Gurgli a neodcestovala ani do zámoria, kde seriál pokračuje podujatiami v Killingtone a kanadskom stredisku Mont Tremblant.