Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Gürgl
Výsledky - 1. slalomu žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Anna Swennová Larssonová
51,70 s
2.
Lara Colturiová
+ 0,24 s
3.
Lara Della Meová
+ 0,26 s
4.
Dzenifera Germaneová
+ 0,39 s
5.
Hana Aronssonová Elmanová
+ 0,45 s
6.
Sara Hectorová
+ 0,61 s
7.
Caitlin McFarlaneová
+ 0,71 s
8.
Zrinka Ljutičová
+ 0,74 s
9.
Marion Chevrierová
+ 0,88 s
10.
Paula Moltzanová
+ 1,16 s
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Švédska lyžiarka Anna Swennová-Larsonnová vyhrala 1. kolo slalomu v rakúskom stredisku Gürgl.
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Pred druhou Larou Colturiovou mala náskok 24 stotín sekundy. Na treťom mieste je Talianka Lara Della Meová so stratou 26 stotín sekundy.
Fotogaléria: Slalom žien v Gürgl (1.+2. kolo)
Štvrtá je senzačne Lotyška Dzenifera Germaneová, ktorá stratila len 39 stotín sekundy.