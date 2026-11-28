Svetový pohár v lyžovaní - Killington
Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Mikaela Shiffrinová
1:10,23 min
2.
Alice Robinsonová
+ 0,39 s
3.
Sara Hectorová
+ 0,86 s
4.
Julia Scheibová
+ 1,19 s
5.
Thea Louise Stjernesundová
+ 1,27 s
6.
Lara Della Meová
+ 1,33 s
Reprezentantka USA v zjazdovom lyžovaní Mikaela Shiffrinová vyhrala 1. kolo obrovského slalomu Svetového pohára v americkom stredisku Killington.
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Na domácom svahu predviedla dynamickú jazdu a vypracovala si 39-stotinový náskok pred Novozélanďankou Alice Robinsonovou.
Tretia Švédka Sara Hectorová zaostala za obhajkyňou veľkého glóbusu o 86 stotín.
Slovenka Petra Vlhová v Killingtone neštartovala. Olympijská šampiónka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu sa chce po návrate do prestížneho seriálu sústrediť na tréning a budovanie svalovej hmoty.
Vynechala aj minulotýždňové preteky v rakúskom Gurgli a neodcestovala ani do zámoria, kde seriál pokračuje podujatiami v Killingtone a kanadskom stredisku Mont Tremblant.