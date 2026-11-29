Svetový pohár v lyžovaní - Copper Mountain
Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu mužov:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Stefan Brennsteiner
1:08,35 s
2.
Lucas Braathen
+ 0,33 s
3.
Sam Maes
+ 0,41 s
4.
Marco Odermatt
+ 1,14 s
5.
Fabian Gratz
+ 1,25 s
6.
Loic Meillard
+ 1,28 s
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Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner sa usadil na čele po 1. kole slalomu Svetového pohára v Killingtone.
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Výraznú stratu zaznamenal obhajca veľkého glóbusu Marco Odermatt, ktorý na Brennsteinera stratil 1,14 sekundy. Druhý je Lucas Braathen so stratou 33 stotín sekundy.