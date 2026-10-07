Američania prekvapili. Do nominácie Svetového pohára zaradili aj zranenú Vonnovú

Americká lyžiarska hviezda Lindsey Vonnová sa prekvapujúco dostala do A-tímu reprezentácie USA na nadchádzajúcu sezónu.
Americký tím oznámil, že ju zaradil medzi 17 nominovaných lyžiarok a lyžiarov. Sezóna Svetového pohára sa začne tradične koncom októbra na ľadovci v rakúskom Söldene.
Skorý návrat Vonnovej na súťažné svahy je však takmer vylúčený, keďže 41-ročná Američanka sa stále zotavuje z následkov pádu vo februárovom olympijskom zjazde.
Koncom apríla sama oznámila, že sa nevráti skôr ako v sezóne 2027/2028. V novembri ju čaká ďalšia operácia, pri ktorej jej z nohy odstránia kovové výstuže a nahradia skrížený väz v kolene.
„Keď budem mať skrížený väz zrekonštruovaný, bude to trvať ešte ďalších šesť mesiacov,“ povedala vtedy Vonnová. Vylúčený by tak bol aj jej štart na budúcoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Vo Svetovom pohári by Vonnová mala osobitné právo štartu. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) nedávno oznámila, že 84-násobná víťazka pretekov SP dostane voľnú kartu, ak sa rozhodne pre návrat.
Vonnová utrpela pri ťažkom páde na zimných olympijských hrách v Cortine d’Ampezzo komplikovanú zlomeninu ľavej holennej kosti.
Ako neskôr uviedla, iba urgentná operácia zabránila tomu, aby jej museli nohu amputovať. Američanka musela odvtedy podstúpiť viacero operácií, pripomenula agentúra DPA.