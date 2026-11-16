Sadli si hneď od začiatku. Vlhová je na tréningu niekedy neuveriteľná, chváli ju tréner

Mario Rafetzeder
Mario Rafetzeder (Autor: TASR)
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SITA|16. nov 2026 o 15:19
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Dobre sme sa spoznali a veľa spolu komunikujeme, hovorí o spolupráci so Slovenkou Rakúšan Rafetzeder.

V ostatných sezónach sa Mario Rafetzeder snažil dosiahnuť čo najväčší úspech s fínskou mužskou reprezentáciou a sčasti sa to aj podarilo vďaka Eduardovi Hallbergovi, ktorý sa postupne dostáva medzi svetovú elitu.

Tento rok však prešiel ako tréner k ženskej pretekárke - Slovenke Petre Vlhovej. Pokúsi sa jej pomôcť vrátiť stratené sebavedomie a zopakovať výsledky, ktoré dosahovala v časoch pred zranením z Jasnej 2024.

"Sadli sme si hneď od začiatku. Odkedy sme v máji začali spolupracovať, dobre sme sa spoznali a veľa spolu komunikujeme," prezradil Rafetzeder pre web Yle Sporten.

Stredisko Levi je pre 31-ročnú Liptáčku jedno z najobľúbenejších, keďže tam v minulosti triumfovala až šesťkrát a celkovo stala na pódiu až v desiatich prípadoch.

"Bolo prirodzené, že svoj návrat načasovala práve s ohľadom na toto podujatie. Preto nedávno štartovala v obrovskom slalome v Söldene, aby sa opäť dostala do rytmu Svetového pohára a necítila tu zbytočnú nervozitu," vysvetlil rakúsky kouč.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas slalomu v Levi 2026.
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"Ťažko povedať, kde sa momentálne nachádzame. Niekedy je na tréningu neuveriteľná, no na druhý deň môže byť trochu nestabilná a nedosiahne rovnakú úroveň," priznal Rafetzeder.

Ešte na jar bol Rakúšan pripravený pokračovať v pôsobení na čele fínskeho mužského národného tímu. Trend nasvedčoval najmä vďaka Hallbergovi, že sa ich cesty nerozídu, no stalo sa.

"Zväz už vo februári avizoval, že so mnou chce pokračovať. Potom si však to rozhodnutie rozmyslel. Bol som sklamaný, pretože táto práca mi prirástla k srdcu – bola ako moje dieťa, ktoré som pomáhal vychovávať," uviedol.

Mal pocit, že spôsob, akým sa celá situácia riešila, bol neúctivý – najmä vzhľadom na to, čo s národným tímom dosiahol. "Nemyslím si, že sa mi dostalo úcty, ktorú som si zaslúžil. Našli sa aj takí, ktorým chýbal charakter na to, aby sa postavili za správnu vec," dodal Rafetzeder.

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Mario Rafetzeder
Mario Rafetzeder
Sadli si hneď od začiatku. Vlhová je na tréningu niekedy neuveriteľná, chváli ju tréner
dnes 15:19
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