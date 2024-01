Ako sa zo zranení kolena zotavovala Zuzulová? Chodila akoby po Mesiaci, spomína otec

„Mala štyri takéto zranenia. Môže sa to stať pri veľkom preťažení v kolene alebo pri rotácii, kedy sa môže väz roztrhnúť,“ uviedol príčinu Timotej Zuzula, otec a tréner bývalej lyžiarky.

Operácia bola nevyhnutná a prišla o olympiádu, po ktorej plánovala ukončiť kariéru. Napokon si to rozmyslela.

To sa stalo bývalej lyžiarke pred zimnými olympijskými hrami v Soči 2014 a v Pjongčangu 2018.

Veľký návrat

Pred olympijskými hrami v Soči lekár navrhol, aby lyžiarka mesiac vydržala a väz by sa mohol zrásť. Vyzeralo to, že je všetko na dobrej ceste a konzervatívna liečba uspela.

„Po mesiaci sa síce zrástol, ale nikto nedokázal odhadnúť jeho silu. Veronika sa postavila na lyže a lyžovala na voľno. Bolo to fajn. Potom sme pridali šesť brán a tiež to bolo dobré.

Pridali sme viac. Počas jazdy sa jej však väz roztrhol a noha jej začala pľantať. Nemohla spadnúť, prasklo jej to za jazdy. Šla ako neriadená strela. Ak by spadla, tak by jej noha plantala. Potom musela ísť už naozaj na operáciu,“ vysvetlil Zuzula.