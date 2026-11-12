Narástli jej vlasy, sama šoféruje. Česká lyžiarka sa vracia k životu, ktorý milovala

Tereza Nová
Tereza Nová (Autor: Instagram Terezy Novej)
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ČTK|12. nov 2026 o 11:29
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Po mesiacoch v umelom spánku a sérii operácií bojuje o návrat k bežnému životu.

Lyžiarka Tereza Nová, ktorá si v januári 2025 vážne poranila hlavu pri páde v tréningu na zjazd v Garmisch-Partenkirchene, robí ďalšie pokroky. O palici dokáže chodiť sama, lepšie hovorí a samostatne šoféruje auto.

V rozhovore pre server iSport.cz ocenila, že jej výrazne pomohla zbierka zorganizovaná Zväzom lyžiarov ČR, v ktorej sa vybralo vyše dva a trištvrte milióna korún (110-tisíc eur).

Špecialistka na rýchlostné disciplíny Nová po páde strávila niekoľko týždňov v umelom spánku, podstúpila viacero operácií. S podporou svojho partnera Ondreja Berndta bojuje o návrat do bežného života. A jej úsilie sa vypláca.

Česká lyžiarka Tereza Nová počas zimnej olympiády v Pekingu 2022.
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"Keď ma niekto dlhší čas nevidí, tak vždy hovorí, že sa to zlepšilo," povedala dvadsaťosemročná lyžiarka.

Narástli jej vlasy, lepšie sa pohybuje a autom nedávno išla sama z Jablonca nad Nisou do Plzne.

"Rada chodí na prechádzky, vyšliapala dokonca prudký kopec na zrúcaninu hradu Trosky. V lete boli s priateľom na dovolenke pri mori. Rada jazdí na koni alebo šliape na špeciálne upravenom bicykli. A čo viac. Nezanevrela ani na lyže, už sa na ne v zime krátko postavila," doplnil isport.cz.

Nová túži byť raz sebestačná. V návrate do života pomáhajú peniaze zo zbierky, ktorú vlani v júni inicioval lyžiarsky zväz. "Naozaj veľmi ďakujeme všetkým, ktorí mi prispeli. Vážim si to, "povedala.

"Vidieť Terku znovu športovať a vracať sa k tomu, čo má najradšej, je pre nás nesmierne povzbudivé," ocenil hovorca zväzu Tomáš Haisl.

"Za každým jej pokrokom je obrovské odhodlanie, každodenná práca a podpora jej najbližších. Teší nás, že jej na tejto ceste pomáhajú aj peniaze zo zbierky, ktoré sa premieňajú na konkrétnu pomoc - rehabilitácia, auto, špeciálne koleso a ďalšie pomôcky, ktoré jej uľahčujú každodenný život.

Presne preto sme zbierku vyhlasovali: aby mala čo najlepšie podmienky na zotavovanie, získavala späť svoju samostatnosť a mohla sa vracať aj k veciam, ktoré jej prinášajú radosť, "doplnil.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Tereza Nová
Tereza Nová
Narástli jej vlasy, sama šoféruje. Česká lyžiarka sa vracia k životu, ktorý milovala
dnes 11:29
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