Po skúsenosti s Vonnovou prichádza nová výzva. Nórsko stavilo na lyžiarsku legendu

Dvojnásobný olympijský víťaz v zjazdovom lyžovaní Aksel Lund Svindal sa vracia do nórskej reprezentácie, tentoraz v úlohe trénera.
Zväz vo svojom vyhlásení uviedol, že najúspešnejší nórsky lyžiar v histórii Svetového pohára bude mať na starosti technické disciplíny.
Svindal, ktorý vyhral 36 pretekov Svetového pohára a získal dva veľké a deväť malých krištáľových glóbusov, zbieral trénerské skúsenosti už v uplynulej sezóne v tíme Lindsey Vonnovej.
Hviezdnej Američanke pomáhal pri úspešnom návrate na svahy, ktorý sa skončil jej vážnym zranením v zjazde na zimných olympijských hrách. V apríli obaja oznámili, že v spolupráci pokračovať nebudú.
Svindal je momentálne so svojimi zverencami v Söldene, kde sa cez víkend obrovským slalomom začne nová sezóna Svetového pohára.
„Keď ma športovci a tréneri v lete oslovili s konkrétnym plánom a nápadmi, ako by som mohol prispieť, znelo to veľmi lákavo.
Tomuto programu verím a cítim, že môžem pomôcť, aj keď nebudem s tímom každý týždeň,“ uviedol vo vyhlásení päťnásobný majster sveta, ktorý ukončil kariéru v roku 2019.
Najväčšie úspechy dosiahol v rýchlostných disciplínach, no víťazil aj v obrovskom slalome a kombinácii.