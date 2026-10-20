Po skúsenosti s Vonnovou prichádza nová výzva. Nórsko stavilo na lyžiarsku legendu

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová a jej Aksel Lund Svindal.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová a jej Aksel Lund Svindal. (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. okt 2026 o 10:27
ShareTweet0

Bude mať na starosti technické disciplíny.

Dvojnásobný olympijský víťaz v zjazdovom lyžovaní Aksel Lund Svindal sa vracia do nórskej reprezentácie, tentoraz v úlohe trénera.

Zväz vo svojom vyhlásení uviedol, že najúspešnejší nórsky lyžiar v histórii Svetového pohára bude mať na starosti technické disciplíny. 

Svindal, ktorý vyhral 36 pretekov Svetového pohára a získal dva veľké a deväť malých krištáľových glóbusov, zbieral trénerské skúsenosti už v uplynulej sezóne v tíme Lindsey Vonnovej.

Hviezdnej Američanke pomáhal pri úspešnom návrate na svahy, ktorý sa skončil jej vážnym zranením v zjazde na zimných olympijských hrách. V apríli obaja oznámili, že v spolupráci pokračovať nebudú. 

Smola trénera Piniho, po Vlhovej sa zranila ďalšia jeho zverenka. Som zdrvená, píše
Súvisiaci článok
Smola trénera Piniho, po Vlhovej sa zranila ďalšia jeho zverenka. Som zdrvená, píše

Svindal je momentálne so svojimi zverencami v Söldene, kde sa cez víkend obrovským slalomom začne nová sezóna Svetového pohára.

„Keď ma športovci a tréneri v lete oslovili s konkrétnym plánom a nápadmi, ako by som mohol prispieť, znelo to veľmi lákavo.

Tomuto programu verím a cítim, že môžem pomôcť, aj keď nebudem s tímom každý týždeň,“ uviedol vo vyhlásení päťnásobný majster sveta, ktorý ukončil kariéru v roku 2019. 

Najväčšie úspechy dosiahol v rýchlostných disciplínach, no víťazil aj v obrovskom slalome a kombinácii.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová a jej Aksel Lund Svindal.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová a jej Aksel Lund Svindal.
Po skúsenosti s Vonnovou prichádza nová výzva. Nórsko stavilo na lyžiarsku legendu
dnes 10:27
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Po skúsenosti s Vonnovou prichádza nová výzva. Nórsko stavilo na lyžiarsku legendu