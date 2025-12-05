Prvé super-G sezóny ovládol Kriechmayr. Počasie spôsobovalo výrazné problémy

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Beaver Creek
Super-G mužov - výsledky:
1.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
1:06,77 min
2.
Fredrik Moeller
Nórsko
+0,56 s
3.
Raphael Hasser
Rakúsko
+1,03 s
4.
Dominik Paris
Taliansko
+1,15 s
5.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+1,23 s
6
Stefan Eichberger
Rakúskp
+1,28 s
Rakúsky lyžiar Vincent Kriechmayr triumfoval v piatkovom super-G Svetového pohára v americkom Beaver Creeku.
Tridsaťštyriročný zjazdár vyhral s náskokom 56 stotín pred Nórom Fredrikom Möllerom a slávil prvý triumf v sezóne, celkovo už 19. v prestížnom seriáli.
Ďalší pretekári mali v premenlivých podmienkach už vyše sekundový odstup na víťaza, tretí skončil ďalší Rakúšan Raphael Haaser (+1,03).
Súťaž sa mala pôvodne konať v sobotu, ale organizátori ju presunuli o deň skôr pre priaznivejšiu predpoveď počasia.
Poveternostné podmienky však neboli v piatok najlepšie. Na zjazdovke Birds of Prey sa menilo počasie, fúkal vietor, postupne silnelo sneženie a jazdci s vyššími štartovými číslami mali stále horšie podmienky.
Kriechmayr mal šťastie na relatívne dobrú viditeľnosť, vyšiel mu najmä horný úsek, kde sa mu nikto z konkurentov nedokázal ani priblížiť a vytvoril si rozhodujúci náskok.
Skúsený Rakúšan sa tak mohol v cieli radovať z jubilejného desiateho víťazstva v superobrovskom slalome.
„Trať bola rýchla iba do štartového čísla 14, potom to už bolo náročné. Samozrejme, teším sa z môjho výkonu, ale bolo by to krajšie, ak by boli podmienky pre všetkých férové až do konca,“ citoval portál laola1.at Kriechmayra, ktorý dosiahol prvý triumf od februára 2024.
Víťaz z Copper Mountain, obhajca veľkého glóbusu i malého za super-G Marco Odermatt obsadil piate miesto, Švajčiar stratil na víťaza 1,23 s.