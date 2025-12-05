Prvé super-G sezóny ovládol Kriechmayr. Počasie spôsobovalo výrazné problémy

Vincent Kriechmayr počas super-G v Beaver Creek.
Vincent Kriechmayr počas super-G v Beaver Creek. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|5. dec 2025 o 21:50
Marco Odermatt skončil na 5. mieste.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Beaver Creek

Super-G mužov - výsledky:

1.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

1:06,77 min

2.

Fredrik Moeller

Nórsko

+0,56 s

3.

Raphael Hasser

Rakúsko

+1,03 s

4.

Dominik Paris

Taliansko

+1,15 s

5.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+1,23 s

6

Stefan Eichberger

Rakúskp

+1,28 s

Rakúsky lyžiar Vincent Kriechmayr triumfoval v piatkovom super-G Svetového pohára v americkom Beaver Creeku.

Tridsaťštyriročný zjazdár vyhral s náskokom 56 stotín pred Nórom Fredrikom Möllerom a slávil prvý triumf v sezóne, celkovo už 19. v prestížnom seriáli.

Ďalší pretekári mali v premenlivých podmienkach už vyše sekundový odstup na víťaza, tretí skončil ďalší Rakúšan Raphael Haaser (+1,03).

Súťaž sa mala pôvodne konať v sobotu, ale organizátori ju presunuli o deň skôr pre priaznivejšiu predpoveď počasia.

Poveternostné podmienky však neboli v piatok najlepšie. Na zjazdovke Birds of Prey sa menilo počasie, fúkal vietor, postupne silnelo sneženie a jazdci s vyššími štartovými číslami mali stále horšie podmienky.

Kriechmayr mal šťastie na relatívne dobrú viditeľnosť, vyšiel mu najmä horný úsek, kde sa mu nikto z konkurentov nedokázal ani priblížiť a vytvoril si rozhodujúci náskok.

Skúsený Rakúšan sa tak mohol v cieli radovať z jubilejného desiateho víťazstva v superobrovskom slalome.

„Trať bola rýchla iba do štartového čísla 14, potom to už bolo náročné. Samozrejme, teším sa z môjho výkonu, ale bolo by to krajšie, ak by boli podmienky pre všetkých férové až do konca,“ citoval portál laola1.at Kriechmayra, ktorý dosiahol prvý triumf od februára 2024.

Víťaz z Copper Mountain, obhajca veľkého glóbusu i malého za super-G Marco Odermatt obsadil piate miesto, Švajčiar stratil na víťaza 1,23 s.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

