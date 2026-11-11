Aké štartové číslo bude mať Vlhová v Levi? Po dvoch rokoch si ho opäť vyžrebuje sama

Ešte vo februári v Cortine nastupovala Petra Vlhová na štart olympijského slalomu až ako 23. v poradí.
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V sobotu v Levi by už mala stáť na pódiu pri žrebovaní štartových čísel, kam ako dlhoročná členka slalomovej špičky patrí.
Svoj návrat do Svetového pohára má už za sebou. V úvodnom obrovskom slalome v Söldene štartovala s číslom 18 a obsadila 23. miesto. Teraz ju čaká jej najsilnejšia disciplína.
Výnimka pre prechodnú sezónu
Vlhová mala status zranenej pretekárky už v ročníku 2024/2025. Vo februári 2026 sa na štart postavila jediný raz, a to v olympijskom slalome. Následne o tento status požiadala znova.
Svetový pohár v Levi 2026
Sobota, 14. novembra:
Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
Nedeľa, 15. novembra:
Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/
Za normálnych okolností by sa jej nové poradie počítalo od postavenia po olympiáde, keď už v rebríčku figurovala mimo prvej dvadsiatky.
Pravidlá však pretekárkam, ktoré v sezóne 2025/2026 štartovali v danej disciplíne iba raz, umožňujú vychádzať z rebríčka na začiatku ročníka 2025/2026. Olympijský štart sa tak do výpočtu fakticky nezapočítava.
Zranená lyžiarka si svoje miesto v rebríčku nemôže udržať bez penalizácie, keďže súperky medzitým jazdia a zbierajú body.
Pravidlá preto volia kompromis: poradie sa jej síce zachová, no posunie sa o niekoľko priečok nižšie. Platí pritom, že čím vyššie figurovala, tým menej stratila.
Vlhová bola v slalome na začiatku minulej sezóny siedma, a to už po penalizácii podľa starých pravidiel. K tomu sa jej pripočítali ďalšie tri priečky, a preto jej aktuálne prislúcha číslo desať.
Druhá žrebovaná skupina
O štartových číslach pre slalom v Levi sa rozhodne už v piatok večer. Žrebovanie je súčasťou otváracieho ceremoniálu a pretekárky z najlepšej pätnástky štartovej listiny sa naň musia dostaviť osobne.
Za neospravedlnenú neúčasť hrozí pokuta, pričom pretekárka navyše dostane posledné voľné číslo zo svojej skupiny.
Žrebuje sa v dvoch skupinách. Prvá sedmička si vyťahuje čísla 1 až 7, pretekárky z 8. až 15. miesta zasa čísla 8 až 15.
V slalome je nízke štartové číslo obrovskou výhodou. Trať sa s každou jazdou rozbíja, vytvárajú sa na nej ryhy, a čím neskôr pretekárka štartuje, tým horšie podmienky ju čakajú.
Vlhová je v slalomovej štartovej listine desiata. Do úvodných pretekov sezóny však zasiahla jedna zásadná zmena: Mikaela Shiffrinová, ktorá minulú zimu vyhrala deväť z desiatich slalomov, sa v Levi a ani o týždeň neskôr v Gurgli na štart nepostaví. Chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a super-G.
Pre nasadzovanie to znamená, že všetky pretekárky pod Američankou sa posunú o priečku vyššie. Žrebuje sa totiž len spomedzi tých, ktoré reálne nastúpia na štart. Vlhová tak bude fakticky deviata, stále však v druhej skupine.
Vytiahnuť si môže ktorékoľvek číslo od 8 do 15. V ideálnom prípade to bude osmička – hneď za skupinou, na ktorú bola dlhé roky zvyknutá.