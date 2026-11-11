Aké štartové číslo bude mať Vlhová v Levi? Po dvoch rokoch si ho opäť vyžrebuje sama

Petra Vlhová.
Petra Vlhová.
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Nikola Černáková|11. nov 2026 o 10:00
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Vo Fínsku sa nepredstaví Shiffrinová.

Ešte vo februári v Cortine nastupovala Petra Vlhová na štart olympijského slalomu až ako 23. v poradí.

V sobotu v Levi by už mala stáť na pódiu pri žrebovaní štartových čísel, kam ako dlhoročná členka slalomovej špičky patrí.

Svoj návrat do Svetového pohára má už za sebou. V úvodnom obrovskom slalome v Söldene štartovala s číslom 18 a obsadila 23. miesto. Teraz ju čaká jej najsilnejšia disciplína.

Výnimka pre prechodnú sezónu

Vlhová mala status zranenej pretekárky už v ročníku 2024/2025. Vo februári 2026 sa na štart postavila jediný raz, a to v olympijskom slalome. Následne o tento status požiadala znova.

Svetový pohár v Levi 2026

Sobota, 14. novembra:

Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00

Nedeľa, 15. novembra:

Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00

/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/

Za normálnych okolností by sa jej nové poradie počítalo od postavenia po olympiáde, keď už v rebríčku figurovala mimo prvej dvadsiatky.

Pravidlá však pretekárkam, ktoré v sezóne 2025/2026 štartovali v danej disciplíne iba raz, umožňujú vychádzať z rebríčka na začiatku ročníka 2025/2026. Olympijský štart sa tak do výpočtu fakticky nezapočítava.

Zranená lyžiarka si svoje miesto v rebríčku nemôže udržať bez penalizácie, keďže súperky medzitým jazdia a zbierajú body.

Pravidlá preto volia kompromis: poradie sa jej síce zachová, no posunie sa o niekoľko priečok nižšie. Platí pritom, že čím vyššie figurovala, tým menej stratila.

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Vlhová bola v slalome na začiatku minulej sezóny siedma, a to už po penalizácii podľa starých pravidiel. K tomu sa jej pripočítali ďalšie tri priečky, a preto jej aktuálne prislúcha číslo desať.

Druhá žrebovaná skupina

O štartových číslach pre slalom v Levi sa rozhodne už v piatok večer. Žrebovanie je súčasťou otváracieho ceremoniálu a pretekárky z najlepšej pätnástky štartovej listiny sa naň musia dostaviť osobne.

Za neospravedlnenú neúčasť hrozí pokuta, pričom pretekárka navyše dostane posledné voľné číslo zo svojej skupiny.

Žrebuje sa v dvoch skupinách. Prvá sedmička si vyťahuje čísla 1 až 7, pretekárky z 8. až 15. miesta zasa čísla 8 až 15.

V slalome je nízke štartové číslo obrovskou výhodou. Trať sa s každou jazdou rozbíja, vytvárajú sa na nej ryhy, a čím neskôr pretekárka štartuje, tým horšie podmienky ju čakajú.

Vlhová je v slalomovej štartovej listine desiata. Do úvodných pretekov sezóny však zasiahla jedna zásadná zmena: Mikaela Shiffrinová, ktorá minulú zimu vyhrala deväť z desiatich slalomov, sa v Levi a ani o týždeň neskôr v Gurgli na štart nepostaví. Chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a super-G.

Pre nasadzovanie to znamená, že všetky pretekárky pod Američankou sa posunú o priečku vyššie. Žrebuje sa totiž len spomedzi tých, ktoré reálne nastúpia na štart. Vlhová tak bude fakticky deviata, stále však v druhej skupine.

Vytiahnuť si môže ktorékoľvek číslo od 8 do 15. V ideálnom prípade to bude osmička – hneď za skupinou, na ktorú bola dlhé roky zvyknutá.

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Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová.
Petra Vlhová.
Aké štartové číslo bude mať Vlhová v Levi? Po dvoch rokoch si ho opäť vyžrebuje sama
Nikola Černákovádnes 10:00
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