Pribudne jedna disciplína? Program štartu Svetového pohára sa môže rozrásť

Lucas Pinheiro Braathen počas obrovského slalomu v Söldene
Lucas Pinheiro Braathen počas obrovského slalomu v Söldene (Autor: TASR)
TASR|3. okt 2026 o 11:30
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Nová lyžiarska sezóna sa začne o tri týždne.

Rakúske zimné stredisko Sölden by malo od sezóny 2027/28 hostiť až štyri preteky Svetového pohára.

Prestížny seriál tu štartuje tradične od roku 2000 obrovským slalomom mužov i žien, teraz by mal pribudnúť aj super-G.

Podľa Jacka Falknera, generálneho riaditeľa horských lanoviek v stredisku, by sa na ľadovci Rettenbach mali uskutočniť dva preteky navyše.

Podľa portálu laola.at. sa už začali rokovania s Rakúskou lyžiarskou federáciou (ÖSV) a Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS). V Söldene by sa mohli lyžiari rozložiť na celý týždeň.

„Vincent Kriechmayr (rakúsky lyžiar - pozn.) mi potvrdil, že super-G by sa tu dal uskutočniť,“ povedal Falkner.

Tento rok sa začína sezóna SP v Söldene 24. a 25. októbra.

Predstavitelia Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) zároveň prijali na svojom zasadnutí v Ženeve nové a jasnejšie predpisy pre lyžiarske topánky. Cieľom je predchádzať zraneniam, ktorých na svahoch narastá.

Podľa rakúskych médií zakázali chránič holení, ktorý bol v uplynulých rokoch terčom kontroverzií.

V minulej sezóne boli povolené mäkšie karbónové modely. Lyžiarske topánky sú teraz obmedzené na určitú maximálnu výšku. Cieľom je znížiť silu pôsobiacu na športovcov.

Malo by to viesť k menšiemu počtu pádov a natrhnutých väzov. Riaditeľ Rakúskej lyžiarskej federácie (ÖSV) Christian Mitter sa k inováciám stavia pozitívne: „Je to veľmi žiaduce a je to pre nás krok správnym smerom.“

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