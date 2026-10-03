Pribudne jedna disciplína? Program štartu Svetového pohára sa môže rozrásť

Rakúske zimné stredisko Sölden by malo od sezóny 2027/28 hostiť až štyri preteky Svetového pohára.
Prestížny seriál tu štartuje tradične od roku 2000 obrovským slalomom mužov i žien, teraz by mal pribudnúť aj super-G.
Podľa Jacka Falknera, generálneho riaditeľa horských lanoviek v stredisku, by sa na ľadovci Rettenbach mali uskutočniť dva preteky navyše.
Podľa portálu laola.at. sa už začali rokovania s Rakúskou lyžiarskou federáciou (ÖSV) a Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS). V Söldene by sa mohli lyžiari rozložiť na celý týždeň.
„Vincent Kriechmayr (rakúsky lyžiar - pozn.) mi potvrdil, že super-G by sa tu dal uskutočniť,“ povedal Falkner.
Tento rok sa začína sezóna SP v Söldene 24. a 25. októbra.
Predstavitelia Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) zároveň prijali na svojom zasadnutí v Ženeve nové a jasnejšie predpisy pre lyžiarske topánky. Cieľom je predchádzať zraneniam, ktorých na svahoch narastá.
Podľa rakúskych médií zakázali chránič holení, ktorý bol v uplynulých rokoch terčom kontroverzií.
V minulej sezóne boli povolené mäkšie karbónové modely. Lyžiarske topánky sú teraz obmedzené na určitú maximálnu výšku. Cieľom je znížiť silu pôsobiacu na športovcov.
Malo by to viesť k menšiemu počtu pádov a natrhnutých väzov. Riaditeľ Rakúskej lyžiarskej federácie (ÖSV) Christian Mitter sa k inováciám stavia pozitívne: „Je to veľmi žiaduce a je to pre nás krok správnym smerom.“