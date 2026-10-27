Turné štyroch mostíkov s rekordnou odmenou. Prvýkrát sa predstavia aj ženy

Na 75. ročníku Turné štyroch mostíkov sa budú rozdávať finančné odmeny v rekordnej výške 697 200 eur.
V utorok o tom informovali organizátori tradičného miniseriálu v skokoch na lyžiach, ktorý sa pravidelne koná na prelome rokov. V tejto sezóne sa na ňom po prvý raz v histórii predstavia aj ženy.
Súťaže skokaniek na lyžiach sa budú konať vždy v deň mužskej kvalifikácie, ktorá je na programe deň pred samotnými pretekmi.
Ženy tak budú súťažiť 28. decembra v Oberstdorfe, 31. decembra v Garmisch-Partenkirchene, 2. januára v Innsbrucku a 5. januára v Bischofshofene. Mužské súťaže sa budú na všetkých miestach konať vždy o deň neskôr.
Počet účastníčok pri premiére na Turné bude obmedzený. Kvalifikácie, ktorá sa uskutoční v deň súťaže, sa zúčastní 40 skokaniek, do hlavnej súťaže ich postúpi 30 a do druhého kola sa dostane iba 20.
Rovnako ako v mužskej súťaži sa bude v prvom kole súťažiť vyraďovacím systémom. Prvá víťazka Turné získa okrem trofeje v podobe zlatého orla aj prémiu 30 000 eur, zatiaľ čo mužský šampión dostane 100 000 eur.
Rozšírenie programu Turné umožnila tohtoročná inštalácia dovtedy chýbajúceho osvetlenia na mostíku Bergisel v Innsbrucku.