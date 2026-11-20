Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže na úvodnom podujatí novej sezóny Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.
V piatkovej kvalifikácii dostal za skok dlhý 99 metrov od rozhodcov 46,0 bodu a obsadil 63. miesto. Do hlavnej súťaže sa kvalifikovalo najlepších 50 pretekárov.
Kvalifikáciu ovládli nórski skokani, najlepší výkon predviedol Isak Andreas Langmo, ktorí pristál na značke 135,5 a dostal 119,8 bodu.
Za ním skončili krajania Kristoffer Eriksen Sundal (118,9) a Marius Lindvik (117,4). Hlavná súťaž na mostíku HS 140 je na programe v sobotu o 16.50 h.