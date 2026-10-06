Slalom pôjde bokom. Shiffrinová mení plány a vyhlasuje sezónu objavovania

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová plánuje v novej sezóne vynechať niekoľko pretekov slalomu a chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a super-G.
Trojnásobná olympijská šampiónka označila nadchádzajúci ročník za „sezónu objavovania“.
Sezóna odštartuje 24. októbra pretekmi v obrovskom slalome v rakúskom Söldene. Podľa súčasného plánu by Američanka mala vynechať nasledujúce slalomy v Levi a v Gurgli a vráti sa k tejto disciplíne na štvrtom podujatí v Killingtone. Potom má v úmysle vybrať si aj ďalšie slalomy.
„Nesnažím sa robiť toho menej preto, že by mi na tom záležalo menej. Snažím sa robiť veci inak práve preto, že mi na tom stále nesmierne záleží. Dávam si povolenie byť zvedavá a túto sezónu nazývame sezónou objavovania,“ povedala Shiffrinová vo svojom podcaste, z ktorého citovala aj agentúra AP.
Shiffrinová získala v uplynulom ročníku Svetového pohára deviaty malý glóbus v slalome už v predstihu a na konci sezóny sa radovala aj zo zisku šiesteho veľkého glóbusu. V najtočivejšej alpskej disciplíne triumfovala aj na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Tridsaťjedenročná Američanka skončila v hodnotení obrovského slalomu minulú sezónu štvrtá, zatiaľ čo v super-G sa nedostala ani do prvej tridsiatky.