Vlani bola najlepšia, teraz krotí očakávania. Za glóbusom chce íst ako Verstappen

Rakúšanka Julia Scheibová vstupuje do novej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v pozícii obhajkyne malého glóbusu za obrovský slalom.
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Práve ona pred rokom vyhrala tradičný úvod sezóny v rakúskom Söldene a favoritkou číslo jeden bude aj v sobotňajších pretekoch na ľadovci Rettenbach.
"Čaká ma náročná sezóny obhajoby toho, čo som už dosiahla. Chcem však veci uviesť na správnu mieru: som len jedna z favoritiek obrovského slalomu, určite nie bez konkurencie. Musím sa trochu držať v úzadí, pretože už teraz vidím, ako ostatné baby výborne lyžujú," uviedla Scheibová pre rakúske médiá.
Kľúčové je podľa nej podať v každých pretekoch čo najlepší výkon a sústrediť sa na to podstatné. Pre Scheibovú je skúmanie vlastných limitov neoddeliteľnou súčasťou lyžovania.
Vlani sa dostala päťkrát na najvyšší stupienok v pretekoch SP v obrovskom slalome a dovedna osemkrát sa postavila na pódium. Či chce tieto výsledky zopakovať, nekonkretizovala.
Veľmi ju však teší, keď si uvedomí, že dokáže prejsť oblúk plynulejšie alebo získať ešte vyššiu rýchlosť ako pred rokom.
"Vzrušuje ma, keď dokážem posúvať vlastné limity. Riziko pádu je občas privysoké, ale žiadna ambícia u športovca nie je bez rizika. Je to tá povestná tenká hranica," vysvetlila 28-ročná Rakúšanka v športovom programe "Sport und Talk aus dem Hangar-7".
Najlepšia rakúska obrakárka poukázala aj na paralelu s holandským šampiónom formuly 1 Maxom Verstappenom Obaja zdieľajú absolútnu ambíciu - aj keď to často znamená podstupovať extrémne riziká.
"Vôľa vyhrať. Niekedy dokonca ísť naplno. Ten pocit som už zažila a viem ho rozoznať. Myslím si, že rovnaké to má aj Max Verstappen. Tá podobnosť nie je náhodná," uviedla Scheibová.
Obrovský slalom žien v Söldene aj za účasti Petry Vlhovej sa začne v sobotu prvým kolom o 10.00 h. Tridsiatka najlepších z prvého kola postúpi do druhého kola so začiatkom o 13.00 h. Pre Vlhovú to budú prvé preteky od zranenia v obrovskom slalome v Jasnej v januári 2024.