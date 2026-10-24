Nečakané problémy v Söldene. Vlhová vyrazí na trať neskôr, štart pretekov posunuli

Zjazdovka Rettenbach v Söldene
Zjazdovka Rettenbach v Söldene (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. okt 2026 o 08:32 (aktualizované 24. okt 2026 o 08:51)
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Organizátorom pretekov komplikuje situáciu počasie.

Úvodné podujatie novej sezóny Svetového pohára v alpskom lyžovaní odštartuje s časovým posunom.

Organizátori tradičného obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene museli sobotaňajší program upraviť pre nepriaznivé poveternostné podmienky.

Na ľadovci Rettenbach napadlo v dôsledku silného vetra veľké množstvo nového snehu. Prvé kolo obrovského slalomu preto posunuli z pôvodných 10.00 h na 10.30 h.

V Söldene absolvuje súťažný návrat do seriálu Svetového pohára Petra Vlhová. Slovenská reprezentantka sa postaví na štart pretekov prestížneho seriálu po dvoch roch a deviatich mesiacoch od zranenia kolena v domácej Jasnej.

Na trať sa vydá so štartovým číslom 18, keďže po dlhej pauze prišla o pozíciu v prvej žrebovanej pätnástke.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
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Hneď pred ňou sa predstaví Nemecko reprezentujúca Emma Aicherová (16) a Švajčiarka Wendy Holdenerová (17). Otváracou pretekárkou sezóny bola Novozélanďanka Alice Robinsonová s číslom jedna.

„V prvom rade sa veľmi teším. Cítim aj stres, lebo som dlho nebola na štarte a v obrovskom slalome ešte dlhšie. Bude to náročné, ale to viem odkedy som sa rozhodla, že budem bojovať. Som šťastná, že tu môžem byť a už sa neviem dočkať,“ uviedla Vlhová pred štartom pre STVR.

Slovenská lyžiarka skončila v obrovskom slalome v Söldene trikrát na treťom mieste – v ročníkoch 2020, 2021 a 2023.

Preteky v priamom prenose vysiela stanica STVR Šport a online prenos v textovej forme nájdete aj na webe Sportnet.sk.

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