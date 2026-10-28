    FIS povolila účasť Rusov a Bielorusov. Oslo nechce otvoriť dvere rovnakým spôsobom

    Holmenkollen.
    Holmenkollen. (Autor: U.S. Ski & Snowboard Team)
    TASR|28. okt 2026 o 15:59
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    Škandinávska krajina bude v tejto sezóne organizovať podujatia SP vo viacerých lyžiarskych odvetviach.

    Primátorka Osla Anne Lindboeová vyzvala na zákaz účasti ruských športovcov na pretekoch Svetového pohára v Holmenkollene.

    Zareagovala tak na rozhodnutie Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) povoliť Rusom a Bielorusom súťažiť s neutrálnym štatútom.

    Stredisko v hlavnom meste Nórska bude v marci hostiť preteky SP v behoch na lyžiach, skokoch na lyžiach a severskej kombinácii.

    „Ukrajinci každý deň bojujú za svoju krajinu, svoju slobodu a právo rozhodovať o vlastnej budúcnosti.

    Oslo hostí Svetový pohár a pokiaľ Rusko pokračuje vo svojej brutálnej agresívnej vojne proti Ukrajine, ruskí športovci nemajú čo súťažiť v Holmenkollene,“ povedala Lindboeová podľa nórskych novín VG.

    Škandinávska krajina bude v tejto sezóne organizovať podujatia SP vo viacerých lyžiarskych odvetviach, okrem spomínaných aj napríklad v alpskom lyžovaní.

    „Len preto, že FIS otvára dvere ruským športovcom, neznamená to, že vláda musí urobiť to isté,“ dodala Lindboeová podľa agentúry DPA.

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