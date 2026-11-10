Bez Shiffrinovej to môže byť najotvorenejší slalom v Levi za posledné roky. Udrží Vlhová unikátnu sériu?

Šesť víťazstiev a šesť sobov. Dlho sa zdalo, že Petra Vlhová bude mať stádo vo fínskom Laponsku každý rok väčšie.
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Posledný sob, ktorého pomenovala Zuzana, k nemu pribudol v novembri 2023. Potom prišlo zranenie kolena a namiesto ďalších sobov takmer tri roky čakania.
V sobotu sa Vlhová na zjazdovku Levi Black vracia. Pôjde o jej prvý slalom Svetového pohára od januára 2024, keď vo Flachau skončila druhá. O niekoľko dní neskôr sa zranila v Jasnej a sezóna sa pre ňu predčasne skončila.
Návrat do Levi má aj jeden zvláštny rozmer. Na svahu za polárnym kruhom sa za posledné desaťročie vytvorila séria, akú vo Svetovom pohári nenájdete takmer nikde inde.
Štrnásť pretekov, dve mená
Od roku 2016 sa v Levi išlo štrnásť ženských slalomov a vyhrali ich iba Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová. Američanka osemkrát, Slovenka šesťkrát. Shiffrinová navyše triumfovala vo Fínsku už v roku 2013, takže na konte má dovedna deväť víťazstiev, čo je rekord.
Svetový pohár v Levi 2026
Sobota, 14. novembra:
Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
Nedeľa, 15. novembra:
Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/
V roku 2015 preteky pre nedostatok snehu zrušili. Poslednou inou víťazkou bola Slovinka Tina Mazeová v roku 2014. Odvtedy ukončila kariéru, stala sa matkou a dnes pôsobí ako televízna expertka.
Tento rok však bude séria pokračovať len vtedy, ak vyhrá Vlhová. Shiffrinová, ktorá v Levi vyhrala aj vlani, do Fínska necestuje.
Najúspešnejšia lyžiarka histórie so 110 víťazstvami vo Svetovom pohári sa v novej sezóne rozhodla viac venovať obrovskému slalomu a super-G. Slalomy v Levi a Gurgli vynechá a v najtechnickejšej disciplíne sa prvýkrát predstaví až 29. novembra v Killingtone pred domácimi divákmi.
„Pretekať v slalome nepripravená by bolo ako skočiť do obrovského mixéra a snažiť sa vyhnúť čepeliam,“ citovala ju agentúra AP.
Priznala, že bude zvláštne nebyť na štarte v Levi, kde pretekala celé roky. Zdôraznila však, že slalomu sa nevzdáva. Napokon, v minulej sezóne vyhrala deväť z desiatich slalomov Svetového pohára, získala malý glóbus aj olympijské zlato v Cortine.
Svetlo jej zobralo istotu
Vlhová prichádza do Levi po náročnom, no povzbudivom vstupe do sezóny. V obrovskom slalome v Söldene jej po prvom kole patrila jedenásta priečka a na siedmu strácala len tri desatiny sekundy. V druhom kole sa však nad ľadovcom zatiahlo a Slovenka napokon klesla na 23. miesto.
„Moje dojmy sú dobré a je jedno, koľká som. V druhom kole som urobila chyby, čo ma mrzí, ale každý bod sa počíta. Teším sa, že som znovu na štarte a ideme ďalej krok za krokom,“ povedala pre STVR.
Neskrývala, že výsledok výrazne ovplyvnilo počasie. „Ráno som sa modlila, aby svietilo slnko, pretože ešte nemám toľko istoty pod nohami, keď sa zatiahne,“ priznala.
Asistent trénera Matej Gemza vysvetlil, že ploché svetlo jej nesedí dlhodobo. „Keď nevidí pod nohy, nejazdí naplno, nevyužíva hranu tak, ako to vie, a je to pomalšie,“ opísal.
S prvým kolom boli tréneri veľmi spokojní. „Bolo veľmi čisté, veľmi plynulé a hladké. Peťa technicky dodržala všetko, čo mala,“ dodal Gemza.
Hlavný tréner Mario Rafetzeder vidí v Söldene posun. „Keď sa po rokoch vracala, cítili sme trochu tlak. Prvé kolo bolo super. Chýba jej však väčšia vyrovnanosť,“ zhodnotil.
Slalom má v DNA
Ak bol obrovský slalom skúškou, slalom by mal byť pre Vlhovú prirodzenejším prostredím. Práve v ňom získala malý glóbus, olympijské zlato aj väčšinu svojich víťazstiev.
„Slalom, slalom, slalom a ešte raz slalom. Bránky, bránky, bránky, časy,“ opísal Gemza program tímu na týždne pred štartom v Levi. „Peťa ho má v podstate v DNA, takže verím, že to pôjde rýchlejšie a nabudúce spravíme fanúšikom väčšiu radosť,“ povedal.
Optimizmus nestráca ani Rafetzeder. „S jej slalomom som spokojnejší. Levi je po Jasnej jej obľúbené stredisko a už tam v minulosti vyhrala. Na slalom sa tešíme.“
Čísla mu dávajú za pravdu. Vlhová vyhrala v Levi prvýkrát v roku 2017, v rokoch 2020 a 2021 ovládla dvakrát po sebe oba víkendové slalomy a naposledy zvíťazila v novembri 2023 s náskokom 1,41 sekundy pred Lenou Dürrovou. Okrem šiestich víťazstiev má z Levi aj ďalšie štyri pódiové umiestnenia.
„Myslím si, že slalomárky sa musia trochu triasť, keď ju vidia,“ neskrýval optimizmus komentátor Českej televízie Tomáš Budka počas jej prvého vystúpenia v sezóne.
Vlhová však do Levi necestuje ako jasná favoritka. Po takmer troch rokoch bez súťažného slalomu vo Svetovom pohári sa ešte len hľadá a tím zdôrazňuje, že ide krok za krokom.
Rastová Levi nemá rada
Absencia Shiffrinovej otvára dvere aj iným. Úlohu favoritky pred novou sezónou dostala Švajčiarka Camille Rastová. Ako jediná zdolala vlani Shiffrinovú v slalome, keď vyhrala v Kranjskej Gore.
Za favoritku na malý glóbus ju označila aj samotná Shiffrinová. Na otázku, či je Rastová po jej ústupe zo slalomového kolotoča hlavnou kandidátkou, odpovedala jednoznačne: „Na základe minulej zimy áno, určite.“
„Myslím si, že Camille má veľmi dobré šance. Bojovala s dlhým, otravným a bolestivým zranením, a napriek tomu jazdila skvele,“ dodala Američanka pre denník Blick.
Švajčiarsku lyžiarku však stále trápia problémy s bedrom. Navyše, Levi nepatrí medzi jej obľúbené zastávky. Zjazdovka je pre ňu príliš plochá a jej najlepším výsledkom tam je piate miesto z roku 2024.
„Nikdy to neboli celkom moje preteky. Je tam však aj strmá časť, takže je to päťdesiat na päťdesiat,“ uviedla Rastová. „Bolo by veľmi pekné raz vyhrať soba.“
Mladosť proti skúsenostiam
Výrazným menom bude Albánka Lara Colturiová. Vlani skončila v Levi druhá práve v deň svojich 19. narodenín. Do sezóny vstúpila druhým miestom v Söldene.
V Söldene stála na stupňoch víťazov aj Nemka Emma Aicherová, ktorá v Levi vlani dosiahla svoje prvé pódiové umiestnenie v slalome. Úvodné preteky sezóny vyhrala Američanka Paula Moltzanová.
Zabúdať netreba ani na Švajčiarku Wendy Holdenerovú. V Levi stála štyrikrát na stupňoch víťaziek, trikrát ako druhá, no na najvyšší stupienok to nikdy nestačilo. Podobný príbeh má aj Lena Dürrová, ktorá v Levi skončila v top trojke päťkrát, ale víťazstvo jej uniká.
Medzi ďalšie kandidátky patrí Chorvátka Zrinka Ljutičová. Pred dvoma rokmi vyhrala malý glóbus, no vlani naň nedokázala nadviazať. Cez leto preto zmenila kondičného trénera a prvýkrát trénovala na Novom Zélande.
Rastová sa však za jasnú favoritku nepovažuje. Okrem Colturiovej, Aicherovej či Ljutičovej spomenula medzi kandidátkami aj Holdenerovú, Dürrovú, Moltzanovú a Rakúšanku Katharinu Truppeovú. „Najlepšia sedmička je naozaj veľmi blízko pri sebe,“ zhodnotila Švajčiarka.
Bez Shiffrinovej to môže byť najotvorenejší slalom v Levi za posledné roky. Môže sa zrodiť nová víťazka. Alebo si Vlhová svoju tradíciu ustráži sama.
Prvé kolo ženského slalomu v Levi sa začne v sobotu 14. novembra o 10.00 h, druhé o 13.00 h. Muži pôjdu v nedeľu podľa rovnakého programu.