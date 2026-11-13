Vlhová sa v tejto sezóne vráti na pódium, verí bývalá fínska lyžiarka. V Levi tipuje top desiatku

„Je mínus 16 stupňov, napadlo trochu snehu, lepšie to už ani nemôže byť. Podmienky sú naozaj dobré,“ hovorí TANJA POUTIAINENOVÁ po ceste do Levi.
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Prvá fínska víťazka pretekov Svetového pohára bude aj tento rok hlasom podujatia a preteky bude komentovať pre divákov priamo v cieľovom areáli.
V sobotu bude v cieli sledovať aj Petru Vlhovú, ktorá sa po vážnom zranení kolena vracia do slalomu Svetového pohára. Okrem olympiády to bude jej prvý slalom v seriáli od začiatku roka 2024, a to na svahu, kde vyhrala šesťkrát.
Chýbať bude Mikaela Shiffrinová, s ktorou si v Levi od roku 2016 delili všetky víťazstvá. „Petra by si nemala pripúšťať žiadny tlak. Môže všetkých prekvapiť,“ povedala Poutiainenová v rozhovore pre Sportnet. Fínka verí, že Slovenka sa v tejto sezóne vráti na pódium.
V rozhovore sa dozviete:
- Ktoré dve lyžiarky považuje za najväčšie favoritky.
- Prečo by si Vlhová nemala pripúšťať žiadny tlak.
- Čo je pri návrate po zranení kolena ťažšie: telo, či hlava.
- Čo tipuje pre Vlhovú v Levi a v ktorej časti sezóny ju vidí na pódiu.
- Aké pocity môže mať Vlhová pri návrate do Jasnej.
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vyhrala v Levi deväťkrát, tento rok však nepríde. Ako ste túto správu prijali?
Je to výlučne jej rozhodnutie a nemôžem byť sklamaná. Viem, aké náročné je jazdiť plný program, a to aj vtedy, ak ide iba o technické disciplíny. Ak sa chce viac venovať rýchlostným disciplínam, čaká ju naozaj ťažký program.
Rozumiem, že chce niekoľko pretekov vynechať. Samozrejme, bolo by pekné vidieť ju v Laponsku a vo Fínsku, ale je to jej rozhodnutie.
Je to bez Američanky najotvorenejší slalom v Levi za posledné roky?
Áno, myslím si, že áno. Tento rok naozaj nemáme žiadnu jasnú favoritku, takže to bude napínavé. Zaujímavé by to však bolo tak či tak.
Alpské lyžovanie ponúka vždy napätie a vysokú úroveň, aj keď jedna veľká hviezda chýba. Preto mi neúčasť Mikaely nerobí starosti. Som si istá, že uvidíme naozaj pekné preteky.
Svetový pohár v Levi 2026
Sobota, 14. novembra:
Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
Nedeľa, 15. novembra:
Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
Kto môže túto šancu využiť?
Za favoritky týchto pretekov by som označila Camille Rastovú a Laru Colturiovú. Lara bola vlani v Levi veľmi dobrá, takže tento svah naozaj dobre pozná. Tieto dve sú podľa mňa veľké favoritky. Som zvedavá, čo dokáže Petra.
Od roku 2016 v Levi vyhrali len Shiffrinová a Vlhová. Teraz môže sériu predĺžiť iba Petra. Pomôže jej, že Mikaela chýba, alebo to pre ňu znamená väčší tlak?
Dúfam, že si nebude vytvárať žiadny tlak, pretože sa konečne vrátila. Samozrejme, späť bola už na olympiáde, ale teraz sa naozaj vracia do Svetového pohára.
Myslím si, že by nemala cítiť nijaký tlak, pretože sa vracia po zranení a odviedla obrovský kus práce. Nie je favoritkou, ale môže byť tou, ktorá všetkých prekvapí.
Vlhovej nový tréner Mario Rafetzeder predtým pracoval s fínskym tímom a pomohol Eduardovi Hallbergovi na pódium. Aký je to tréner?
S Mariom som nikdy nepracovala, ale poznám ho, pretože, samozrejme, sledujem fínske tímy. Ťažko povedať, ako presne trénuje, no s fínskymi mužmi odviedol skvelú prácu.
Eddieho Hallberga aj Jespera Pohjolainena naozaj dostal na vysokú úroveň. Je pekné vidieť, že teraz pracuje s Petrou. Dúfam, že budú mať dobrý tím a budú úspešní.
Vlhová pôjde okrem olympiády prvý slalom Svetového pohára od začiatku roka 2024. V Levi pritom vyhrala šesťkrát. Môžu jej pomôcť dobré spomienky?
Určite. Vždy je jednoduchšie vrátiť sa na svah alebo na preteky, kde ste boli úspešní a kde viete, ako na ňom jazdiť.
Trať bude opäť vo veľmi dobrom stave, pretože máme naozaj zimné podmienky. Som si istá, že sa jej budú páčiť. Ako som už povedala, možno všetkých prekvapí.
Aj vy ste prekonali podobné zranenie ako Slovenka a dnes vediete rehabilitačné centrum. Čo je pri takomto návrate najťažšie: telo, či hlava?
To je dobrá otázka. Oboje. Čím bližšie ste k návratu do svojho športu, tým viac je to otázka psychiky. Keď však fyzickú rehabilitáciu zvládnete veľmi dobre a už nemáte bolesti ani svalové nerovnováhy, budete silní aj v hlave.
Niektoré zranenia, ako je toto, športovcov posilnia, ak sa dokážu vrátiť. A my už teraz vieme, že Petra sa napokon vrátila, takže bude silnejšia aj psychicky.
Vlhová je silová lyžiarka, ktorá ide priamo na bránku. Dokáže sa k tomuto štýlu po vážnom zranení kolena úplne vrátiť?
Áno, určite. Som o tom presvedčená. Ak už nemá bolesti ani iné ťažkosti – a myslím si, že momentálne ich nemá, dobre trénovala a je fyzicky pripravená, môže sa vrátiť na svoju úroveň a jazdiť tak, ako pred niekoľkými rokmi.
V Söldene skončila v obrovskom slalome na 23. mieste. Čo od nej očakávate v Levi, v jej najsilnejšej disciplíne?
Povedala by som, že v tejto sezóne sa môže vrátiť na pódium. Či sa to stane už v Levi, neviem. V slalome som ju ešte nevidela, takže je to naozaj ťažká otázka.
Už v Söldene však ukázala, že je späť a že to na svahu stále vie. V Levi by som tipovala miesto v elitnej desiatke.
Na rozdiel od pretekov v Söldene bude v Levi trať osvetlená umelým svetlom. Môže to byť pre lyžiarky výhoda?
Určite. Pri umelom osvetlení je viditeľnosť vždy dobrá. Závisí to však od jednotlivca. Niekto dokáže jazdiť veľmi dobre aj v zlých podmienkach, iný potrebuje lepšiu viditeľnosť. Podmienky však budú aj tak dobré pre všetky pretekárky.
V januári sa Svetový pohár vracia do Jasnej, kde sa slovenská reprezentantka zranila. Aké je to pre lyžiara vrátiť sa na takéto miesto?
Dúfam, že nebude cítiť žiadny tlak ani zlé pocity. Myslím si, že po takej dlhej rehabilitácii je silná aj psychicky. Môže sa tam jednoducho vrátiť a užiť si domáce preteky. Dúfam, že tento svah po zranení pokorí.
Fínska nádej
Vlaňajšie tretie miesto Eduarda Hallberga v Levi oživilo vo Fínsku veľké nádeje. Krajina čaká na víťaza pretekov Svetového pohára od decembra 2007 a víťazstva Kalleho Palandera. "Myslím si, že to dokáže. Dúfam, že raz vyhrá. Je vo veľmi dobrom stave. Ukázal to aj v Söldene, kde sa napriek vysokému štartovému číslu dostal do druhého kola. Je vo forme a naozaj môže vyhrať. Uvidíme, čo sa stane."