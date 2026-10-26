Rezignoval krátko pred štartom Svetového pohára. FIS už našla náhradu

Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) vymenovala talianskeho funkcionára Raimunda Planckera za nového riaditeľa pretekov mužských disciplín v alpskom lyžovaní.
Vo funkcii nahradí Markusa Waldnera. Plancker, ktorý v súčasnosti pôsobí ako Waldnerov zástupca, sa ujme funkcie 1. novembra, oznámila federácia.
Na úvodnom podujatí Svetového pohára v Söldene počas uplynulého víkendu prevzal zodpovednosť za mužské preteky Peter Gerdol, ktorý je bežne riaditeľom pretekov žien.
Waldner oznámil svoju rezignáciu len niečo vyše dvoch týždňov pred pretekmi na ľadovci Rettenbachferner.
Šesťdesiattriročný funkcionár okrem iného vysvetlil, že už nedokáže nájsť dostatok energie na túto náročnú a vysoko rizikovú prácu. Na čele mužských pretekov stál viac ako dvanásť rokov.
Očakáva sa, že Waldner zostane vo FIS.
Medzinárodná federácia pod vedením nového prezidenta Alexandra Ospelta vyjadrila pochopenie pre jeho rozhodnutie, zároveň však aj ľútosť nad jeho odchodom z funkcie.
Preto chce Waldnera v budúcnosti začleniť do svojich štruktúr v inej úlohe.
V súvislosti s Planckerovým vymenovaním riaditeľ FIS pre alpské lyžovanie Janne Leskinen podľa agentúry DPA uviedol: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nájsť pre náš tím vynikajúce riešenie.
Predovšetkým preto, že Raimund patrí k najlepšie informovaným a najuznávanejším osobnostiam celého alpského lyžovania, ale aj preto, že jeho vymenovanie zabezpečí zdravú kontinuitu.“ Plancker dlhé roky pôsobil ako tréner.