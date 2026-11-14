Vlhovú čaká jej obľúbený svah. Kde sledovať slalom v Levi?

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní pokračuje po troch týždňoch vo fínskom Levi. Lyžiarky sa v sobotu predstavia v slalome, v nedeľu na rovnakom svahu nastúpia muži.
Pre slovenskú reprezentantku Petru Vlhovú to bude prvý slalom Svetového pohára od januára 2024. Za polárny kruh sa vracia po troch rokoch.
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Prvé kolo slalomu žien je na programe o 10.00 h, druhé o tri hodiny neskôr. Priamy prenos vysielajú JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1 a ORF 1. Obe kolá budete môcť sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.
Vlhová pôjde na trať s číslom 15, tesne po Švédke Cornelii Öhlundovej. Preteky odštartuje Nemka Emma Aicherová, dvojku má Albánka Lara Colturiová.
„Levi je pre mňa špeciálne miesto, cítim sa tu ako v mojej obývačke. Vždy sa mi tu darilo, cítila som sa dobre a aj ten kopec mi vyhovoval,“ povedala Vlhová pre JOJ Šport.
Na štarte bude chýbať Mikaela Shiffrinová, ktorá v Levi vyhrala deväťkrát. Od roku 2016 tam ženský slalom nevyhral nikto iný ako Američanka alebo Vlhová.
Slovenka sa za favoritku nepovažuje, bývalá fínska lyžiarka Tanja Poutiainenová jej však verí. „Nie je favoritkou, ale môže byť tou, ktorá všetkých prekvapí,“ povedala pre Sportnet