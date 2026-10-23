Vlhová sa vracia po viac ako tisíc dňoch. Kde sledovať obrovský slalom v Söldene?

Nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní má pred sebou prvé preteky.
Lyžiarky sa tradične predstavia v rakúskom stredisku Sölden, kde je na programe obrovský slalom. V nedeľu sa na rovnakom svahu predstavia aj muži.
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Do kolotoča Svetového pohára sa vracia aj slovenská reprezentantka Petra Vlhová, pričom v sobotu uplynie presne 1009 dní od jej posledného štartu v seriáli.
Vlhová sa zároveň predstaví pod vedením nového trénera Maria Rafetzedera z Rakúska.
Vo Svetovom pohári ju čaká celkovo dvanásť súťaží obrovského slalomu a desať slalomových pretekov.
Prvé kolo obrovského slalomu žien je na programe od 10:00 h, druhé je o tri hodiny neskôr.
Ako prvá sa na trať vydá Novozélanďanka Alice Robinsonová. Vlhová bude štartovať s číslom 18, zatiaľ čo americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová si vyžrebovala číslo 5.
Preteky budú môcť slovenskí diváci sledovať, rovnako ako aj v minulom roku, na viacerých televíznych staniciach.
Úvodné podujatie odvysiela Slovenská televízia STVR. Väčšinu pretekov však sprostredkuje divákom televízia JOJ Šport a streamovacia platforma JOJ play. STVR odvysiela iba súťaže z Rakúska.
Všetky preteky Svetového pohára vysielajú aj Eurosport a česká televízia ČT Sport. Vybrané podujatia ponúknu vo svojom programe tiež rakúska ORF 1 a nemecké televízne stanice Das Erste a ZDF.
Prvé aj druhé kolo obrovského slalomu budete môcť sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.