Vlhová je na špeciálnom mieste, cíti sa ako v obývačke. Oproti ZOH má lepšiu pozíciu

Petra Vlhová počas tréningu vo fínskom stredisku Levi.
Petra Vlhová počas tréningu vo fínskom stredisku Levi. (Autor: JOJ Šport)
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Miroslav Kováčik|12. nov 2026 o 21:15
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Petru Vlhovú čaká cez víkend slalom v Levi.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po troch rokoch vrátila na miesto, ktoré vo svojej kariére označuje za najobľúbenejšie. 

Vo fínskom Levi roky zvádzala úžasné súboje s Mikaelou Shiffrinovou a od roku 2016 platí, že nikoho iného na najvyšší stupienok nepustili.

Vlhová dosiahla za polárnym kruhom šesť slalomových triumfov vo Svetovom pohári, čo je dvojnásobok v porovnaní s ďalšími úspešnými strediskami ako Flachau či Kranjska Gora.

"Je pekné byť späť v Levi. Moje spomienky sú naozaj krásne a dokonca aj bývame v hoteli, kde som väčšinou bývala, keď som tu vyhrávala," uviedla v rozhovore pre televíziu JOJ Šport.

Špeciálne miesto

Hoci svoje najväčšie zlaté úspechy dosiahla Liptáčka na olympiáde v Pekingu, či na majstrovstvách sveta v Aare, štatisticky jej najviac sedí Levi.

Svetový pohár v Levi 2026

Sobota, 14. novembra: Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00

Nedeľa, 15. novembra: Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00

/preteky vysielajú JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/

V roku 2013 ovládla preteky Európskeho pohára a potom bodovala aj medzi elitou. Vo Svetovom pohári absolvovala 13 slalomov a pokiaľ dokončila druhé kolo, vždy stála na pódiu.

Okrem šiestich víťazstiev skončila raz druhá, trikrát tretia, raz nepostúpila do druhého kola a dvakrát svoju druhú jazdu nedokončila.

Fantastickú sériu štyroch výhier po sebe ťahala v rokoch 2020, 2021 a k víťaznému double bola blízko aj pri svojej poslednej účasti. 

V roku 2023 bola jednoznačne najlepšia, lenže v druhom kole nedeľného slalomu vypadla, hoci mala po prvej jazde komfortný náskok 0,76 sekundy. 

"Štatisticky by to malo byť ako moja obývačka, a tak to aj cítim. Vždy sa mi tu darilo, cítila som sa dobre a aj ten kopec mi vyhovoval. 

Levi je pre mňa špeciálne miesto a je pekné pospomínať si, aké to bolo," pokračovala v rozhovore víťazka 31 pretekov Svetového pohára.

VIDEO: Petra Vlhová a jej reakcie po prvom tréningu v Levi

Dve výhody oproti olympiáde

Vlhová vo štvrtok absolvovala za prítomnosti trénerov Maria Rafetzedera a Mateja Gemzu prvý tréning pred sobotnými pretekmi. 

Po dlhodobom zranení kolena má za sebou tri slalomové jazdy na ZOH - jednu v rámci tímovej kombinácie a dve v klasickom slalome (20. miesto).

Na rozdiel od olympijských pretekov má Slovenka v Levi hneď dve výhody. Jej kondícia je určite lepšia a tiež môže počítať s výhodnejším štartovým číslom, čo v technických disciplínach veľmi dôležité. 

Vďaka novým pravidlám a využitiu statusu zranenej lyžiarky bude Vlhová figurovať v druhej nasadenej skupine, čiže si môže vyžrebovať číslo 8 až 15.

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Stále si je však vedomá svojej pozície, ktorá je odlišná v porovnaní s rokmi, keď sa v Levi naťahovala o víťazstvá s Mikaelou Shiffrinovou. 

Výsledkom bolo šesť získaných sobov, ktoré pomenovala Igor, Pepi, Lujza, Michal, Boris a Zuzana. Američanka ich má deväť, ale tento rok desiateho určite nepridá, keďže slalom v Levi sa rozhodla vynechať.

"Teraz sem prichádzam v úplne inej kondícii aj pozícii. Kým v ostatných rokoch som bola favoritkou, teraz sa vraciam po zranení. Je pekné byť tu a uvidíme ako to dopadne," dodala slovenská lyžiarka. 

Prvé kolo slalomu je na programe v sobotu o 10.00 h., druhé o tri hodiny neskôr. Priamy prenos vysielajú JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1 alebo ORF 1.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová počas tréningu vo fínskom stredisku Levi.
Petra Vlhová počas tréningu vo fínskom stredisku Levi.
Vlhová je na špeciálnom mieste, cíti sa ako v obývačke. Oproti ZOH má lepšiu pozíciu
Miroslav Kováčikdnes 21:151
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