Shiffrinová prezradila svoju favoritku v slalome. Získať soba by bolo úžasné, vraví

Hoci lyžiarska sezóna už má za sebou úvodné podujatie v rakúskom Söldene, Svetový pohár sa naplno rozbieha až od pretekov za polárnym kruhom.
V priebehu štyroch víkendov čaká na ženy poltucet vystúpení v technických disciplínach, ktoré veľa naznačia o ich sezónnych ambíciách.
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Časovo náročný program otvorí slalom na zjazdovke Levi Black, kde sa po desiatich rokoch môže skončiť unikátna dominancia dvoch rivaliek.
Od roku 2016 vo Fínsku suverénne vyhrávali len Mikaela Shiffrinová s Petrou Vlhovou, no tento rok sa otvára šanca pre ďalšie slalomárky.
Shiffrinová má nové výzvy
Ak bol slovensko-americký súboj Vlhová vs. Shiffrinová ozdobou mnohých lyžiarskych sezón, o pretekoch v Levi to platí dvojnásobne.
Svetový pohár v Levi 2026
Sobota, 14. novembra: Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
Nedeľa, 15. novembra: Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
/preteky vysielajú JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/
Vzájomne posúvali svoje limity aj tamojší rekord. Po roku 2021 platilo, že Vlhová má na farme o jedného soba viac, ale toto skóre sa otočilo.
Aj vinou Vlhovej zranenia kolena sa Shiffrinová dostala do trháku a v internej bilancii vyhráva 9:6. Vlani zvíťazila s priepastným náskokom 1,66 sekundy, keď nemala na trati rovnocennú súperku.
Bolo by trúfalé myslieť si, že by Vlhová pri svojom návrate bojovala so Shiffrinovou o víťazstvo, no napokon sa v Levi ani len nestretnú.
Tentokrát ich vzájomné súťaženie prekazila najlepšia slalomárka histórie, ktorá v tejto sezóne dáva prednosť novým výzvam, a preto sa chce viac sústrediť na obrovský slalom a super-G.
Prvý slalom pôjde až doma v Killingtone, takže na jubilejný desiaty triumf bude môcť v Levi zaútočiť najskôr o dvanásť mesiacov. Aj preto je blížiaci sa sobotný slalom najotvorenejší za posledné roky.
Zlomí švajčiarske čakanie?
Shiffrinová vyhrala v minulej sezóne 9 z 10 slalomov Svetového pohára, keď ju iba v Kranjskej Gore dokázala zdolať Camille Rastová.
V poradí disciplíny skončila Švajčiarka druhá a celkovo dosiahla poltucet slalomových pódií, vrátane striebra na olympiáde v Cortine.
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Pri nečakanej zmene svojho súťažného programu považuje Shiffrinová práve 27-ročnú rodáčku z Vétrozu za favoritku na zisk malého glóbusu.
"Myslím si, že Camille má veľmi dobrú šancu. Na základe minulej zimy určite áno," uviedla v rozhovore pre švajčiarsky denník Blick.
Američanka tiež vyzdvihla, že Rastová jazdila veľmi dobre napriek tomu, že sa jej ozývali problémy s bedrovým kĺbom. Švajčiarka ich čiastočne pociťuje stále, no podľa jej slov idú veci správnym smerom.
Pre svoju krajinu by mohla v ženskom slalome získať prvý glóbus od čias Vreni Schneiderovej, ktorá posledný šiesty raz uspela v roku 1995.
Samozrejme, Rastová nechýba v nasadenej sedmičke, ale pod umelým osvetlením na zjazdovke Levi Black skončila doposiaľ najlepšie piata.
"Nikdy to neboli moje preteky. Trať má aj strmú pasáž, takže je to päťdesiat na päťdesiat. Získať soba by bolo úžasné," hovorí Rastová.
Osemkrát po sebe v top 4
Švajčiarska lyžiarka je azda najjagavejším menom spomedzi pretekárok, ktoré sa výkonnostne vyšvihli počas dlhého zranenia Petry Vlhovej.
Naďalej si držia vysoký štart aj "veteránky" Wendy Holderová (33 r.) a Lena Dürrová (35). Od roku 2021 skončila Nemka v Levi osemkrát po sebe v top 4, z toho päťkrát na stupňoch víťazstiev.
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"Pred mnohými rokmi som tu dosiahla svoje prvé pódia a vždy sa tam rada vraciam. Netuším, prečo sa mi práve v Levi tak darí. Dodáva mi to však veľké sebavedomie," uviedla Dürrová pre portál BR 24.
Po vlaňajšej zbabranej sezóne sa chce vrátiť do boja o víťazstvá Zrinka Ljutičová, ktorá premiérovo absolvovala aj prípravu na Novom Zélande.
"V minulej sezóne toho bolo na ňu priveľa a mali sme až prehnané očakávania. Myslím si, že sa toho Zrinka veľa naučila a že sa postupne vráti k bojom o pódia," povedal šéf chorvátskeho tímu Goran Rački.
Miluje rozmanitosť
Špeciálnou kategóriou je Emma Aicherová, ktorá je aj v tejto sezóne odhodlaná jazdiť všetky disciplíny. Nielenže sa nebojí rýchlosti, ale boduje aj v slalome, hoci na svoje prvé víťazstvo čaká.
"Milujem lyžovanie a mám rada rozmanitosť. Dnes slalom, zajtra zjazd – nikdy sa nenudím. Potrebujem ten pocit, že sa stále deje niečo nové.
Je škoda, že Mikaela vynechá niektoré slalomy. Ak však bude predvádzať dominantné výkony ako v minulej sezóne, stále sa musíte uistiť, že s ňou dokážete udržať krok," uviedla pre Eurosport.
Okrem pestrého zoznamu ašpirantiek na víťazstvo v Levi treba spomenúť aj absenciu bývalej majsterky sveta v slalome Kathariny Liensbergerovej.
Rakúšanka si v januári zlomila počas tréningu holennú kosť, poškodila meniskus a natrhla vnútorné svaly v kolene. Dátum jej návratu je zatiaľ nejasný.
"Levi je pre mňa príliš skoro. Hoci by som, samozrejme, najradšej stála na štarte čo najskôr, je dôležité robiť teraz správne rozhodnutia pre moju ďalšiu kariéru," povedala pre rakúsku televíziu ORF.