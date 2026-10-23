Ako sa zmenili Vlhovej súperky? Koniec kariéry, nový tréner aj Shiffrinovej strach

Bolo to dlhé, priam nekonečné čakanie. Petra Vlhová sa viac ako 1000 dní vyrovnávala s následkami zranenia v Jasnej, no už v sobotu sa v rakúskom Söldene vráti do kolotoča Svetového pohára.
Jej návrat do elitného seriálu prináša so sebou aj jednu zásadnú otázku: Dokáže sa vrátiť do svojej pôvodnej formy a bojovať o víťazstvá?
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Ani samotná Vlhová zatiaľ nevie presne odpovedať. Isté však je, že oproti januáru 2024 ju v sezóne čaká mierne pozmenený zoznam súperiek.
Vtedajšia kráľovná obrovského slalomu ukončila kariéru, olympijská šampiónka je zranená, a tak sa do popredia tlačia lyžiarky, ktoré sa prvých víťazstiev dočkali až po Slovenkinom páde.
Splnila si sny a túžby
Sezóna 2023/2024 priniesla najtesnejší súboj práve v obrovskom slalome. Lara Gutová-Behramiová a Federica Brignoneová vyhrali po štyri preteky, no celkovo nazbierala Švajčiarka o 21 bodov viac.
V ďalšom ročníku pridala už svoj šiesty malý glóbus za super-G a dobre začala aj minulú sezónu, keď v tradičnej ouvertúre skončila tretia.
O mesiac neskôr spadla počas tréningu v americkom stredisku Copper Mountain, pretrhla si vnútorné väzy v kolene a poškodila meniskus. Prišla tak o olympiádu v Cortine a v lete oznámila koniec kariéry.
"Som šťastná, že som mohla prežiť veľmi dlhú kariéru a že som si mohla splniť svoje sny a túžby," uviedla dvojnásobná víťazka Svetového pohára.
Vyhrala súboj s časom
Rovnako dva veľké krištáľové glóbusy má doma aj Brignoneová. Pri absencii Petry Vlhovej dosiahla trinásť víťazstiev, no mohlo ich byť aj viac.
Jej kariéru ovplyvnil pád na domácom šampionáte v apríli 2025. "V najšťastnejšom období mojej kariéry som toto naozaj nepotrebovala," vravela.
Odvtedy sa pre ňu začal boj s časom, ktorý vyhrala. Necelý mesiac pred domácou olympiádou sa vrátila a napokon získala v Cortine dve zlaté medaily.
Napriek tomu stále nie je stopercentne fit a v najoptimistickejšom scenári by ju fanúšikovia mohli vidieť tesne pred Vianocami v St. Moritzi.
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Na zozname zranených sú aj Sofia Goggiová či Kanaďanka Valérie Grenierová, ktorá spadla už počas tréningu v Söldene. Iróniou osudu je, že jej trénerom sa stal Mauro Pini, ktorý predtým viedol Vlhovú.
"Povedať, že mám zlomené srdce, je slabý výraz. Presný rozsah zranenia budem poznať až po operácii," napísala 29-ročná Grenierová na Instagrame.
Prišla sezóna Robinsonovej?
Do kategórie stálic, ktoré v posledných troch sezónach atakovali v "obráku" najvyššie pozície, patria najmä Sara Hectorová a Alice Robinsonová.
Kým Švédka skončila v hodnotení disciplíny trikrát po sebe bronzová, Robinsonová zaznamenala až 17 pódií, vrátane striebra na MS v Saalbachu.
Rodáčka z Nového Zélandu debutovala vo Svetovom pohári už ako 16-ročná, takže v 24 rokoch je už skúsenou pretekárkou. V obrovskom slalome patrí medzi favoritky na zisk malého glóbusu.
"Stále cítim, že mám v sebe viac. Malý glóbus je určite cieľom. Viem, že ak chcem byť na vrchole, musím podať dobrý výkon v každých pretekoch.
Viem, že rýchlosť mám, takže ide o to, aby sa počas sezóny k tomu pridali aj ďalšie kúsky skladačky," povedala Robinsonová pre FIS.
Okrem toho dodala, že aktuálna konkurencia v obrovskom slalome je veľká a fanúšikovia sa môžu tešiť na vzrušujúcu a dramatickú sezónu.
Kým ona v Söldene dosiahla svoje prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, Hectorovej sa v rakúskom stredisku ešte nepodarilo stáť na pódiu.
"Sara predvádza stabilné výkony. Štatisticky nie je Rettenbach jej obľúbeným kopcom, ale verím, že doterajšie maximum (4. miesto, pozn.) vylepší," povedal tréner švédskych žien Charlie Laband.
Shiffrinovej nová výzva
Samostatnou kategóriou je Mikaela Shiffrinová, ktorej výkony v obrovskom slalome výrazne ovplyvnil pád na domácom svahu v Killingtone 2024.
Američanka trpela posttraumatickou stresovou poruchou, vypadla z nasadenej pätnástky a telo akoby nechcelo spolupracovať s hlavou. Obzvlášť v rýchlejších pasážach mala Shiffrinová strach.
"Minulá sezóna bola šialená, pretože som ju začala s myšlienkou, že možno nebudem v top 30, čo by pre mňa mohol byť začiatok konca v obrovskom slalome," povedala v podcaste What's the Point.
Z aktívnych pretekárok má Shiffrinová v obrovskom slalome najviac víťazstiev, ale na svoje 23. čaká od decembra 2023. Vlani iba raz stála na pódiu, keď finišovala tretia v Špindlerovom Mlyne.
Najlepšia lyžiarka všetkých čias má však rada výzvy. Pred sezónou prekvapila vyhlásením, že na úkor slalomu sa viac sústredí na "obrák" a super-G.
"Viem, že mám rýchlosť a tiež som sa naučila pracovať aj so strachom. Je to neustály proces a tiež chcem stále objavovať niečo nové," hovorí.
Urobili najväčší progres
Poslednou kategóriou sú lyžiarky, ktoré počas Vlhovej absencie zaznamenali v obrovskom slalome najväčší progres. Jednoznačne sú nimi Camille Rastová a obhajkyňa malého glóbusu Julia Scheibová.
Rakúšanka dosiahla v minulej sezóne SP päť víťazstiev a pokiaľ došla do cieľa, zakaždým skončila na pódiu. Získala 720 z možných 1000 bodov.
"Chcem pokračovať tam, kde som prestala. Cieľom je obhájiť malý glóbus a tiež získať medailu na majstrovstvách sveta, čo sa mi na olympiáde tesne nepodarilo," povedala Scheibová pre Sport Bild.
VIDEO: Obrovský slalom žien v Söldene 2025
Skvelú sezónu prežila aj Rastová. Najradšej spomína na víkend v Kranjskej Gore, kde v priebehu dvoch dní vyhrala obrovský aj klasický slalom.
Švajčiarka sa vyjadrila, že svoje telo posúvala na hranicu možností a v oboch disciplínach sa chce kontinuálne zlepšovať. O to sa podobne ako Vlhová bude snažiť s novým trénerom - Claudom-Alainom Artom.
"Pozná ma od malička. Pre mňa je to závan čerstvého vzduchu, príležitosť rásť, nájsť nové nápady a riešenia pre zmeny, o ktoré sa usilujeme. Tento nový začiatok prináša tímu veľa energie," prezradila.
Zo zvyšných mien možno vypichnúť Američanku Paulu Moltzanovú, ktorej síce chýba konzistentnosť výkonov, no štyri pódia z minulej sezóny sú solídnym predpokladom pre nasledujúce obrovské slalomy.
Vlani skončila v Söldene druhá, takže má čo obhajovať. Úvodné ženské preteky sezóny sú na programe 24. októbra od 10.00, respektíve 13.00 h.