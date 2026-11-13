Vlhová spoznala štartové číslo v slalome. Môže všetkých prekvapiť, hovorí expertka

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokračuje vo svojom návrate do kolotoča Svetového pohára. Po troch rokoch sa predstaví vo fínskom Levi, kde dosiahla množstvo úspechov.
Víťazka šiestich tamojších slalomov v ostatných dvoch dňoch trénovala na zjazdovke Levi Black a v predvečer pretekov spoznala svoje štartové číslo.
Vzhľadom na nové pravidlá FIS a jej predošlému statusu dlhodobo zranenej lyžiarky, figurovala Vlhová v druhej nasadenej skupine, takže si mohla vyžrebovať štartové číslo osem až pätnásť.
Žrebovala už ako druhá v poradí, ale mala smolu, keďže si z mikulášskeho vreca vytiahla 15-ku. Tesne pred ňou pôjde Švédka Cornelia Öhlundová.
Dominancia dvoch hviezd
Pri svojich víťazstvách nosila Vlhová výhodnejšie číslo, keďže pred vážnym zranením v Jasnej 2024 bola stabilne v elitnej nasadenej sedmičke.
Obzvlášť v Levi vytvorili s Mikaelou Shiffrinovou nevídanú dominanciu a od roku 2016 nepustili na najvyšší stupienok žiadnu inú slalomárku.
"Levi je pre mňa špeciálne miesto, cítim sa tu ako v mojej obývačke. Vždy sa mi tu darilo, cítila som sa dobre a aj ten kopec mi vyhovoval," uviedla Slovenka v rozhovore pre JOJ Šport.
Hoci sa pre dlhú absenciu nepovažuje v Levi za favoritku, bývalá fínska lyžiarka Tanja Poutiainenová by nebola prekvapená, keby bola Vlhová vysoko.
"Trať bude vo veľmi dobrom stave, pretože máme naozaj zimné podmienky. Som si istá, že sa Petre budú páčiť. Nie je favoritkou, ale môže byť tou, ktorá všetkých prekvapí," povedala pre Sportnet.
VIDEO: Záznam zo žrebovania štartových čísiel slalomu žien v Levi 2026
Preteky odštartuje Nemka
Situáciu Vlhovej a tiež absenciu Mikaely Shiffrinovej budú chcieť za polárnym kruhom využiť viaceré lyžiarky, ktoré ešte nezískali tradičného soba.
Číslo jeden si vyžrebovala Nemka Emma Aicherová, ktorá vlani obsadila tretie miesto a v tejto sezóne patrí k favoritkám na zisk veľkého glóbusu.
Dvojku bude mať mladá albánska lyžiarka a vlani strieborná Lara Colturiová, ktorá si číslo ťahala ako vôbec posledná z 15 pretekárok.
Veľmi silný bude záver prvej nasadenej skupiny. Päťku bude mať Švajčiarka Camille Rastová, šestku víťazka obrovského slalomu zo Söldenu Paula Moltzanová a sedmičku Švajčiarka Wendy Holdenerová.
S menej výhodným číslom 24 sa bude chcieť predrať vyššie Zrinka Ljutičová a na štarte bude aj druhá Slovenka Martina Dubovská, ktorá reprezentuje Česko. Na drese bude mať pripnutú 31-tku.
Prvé kolo slalomu je na programe v sobotu o 10.00 h., druhé o tri hodiny neskôr. Priamy prenos vysielajú JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1 alebo ORF 1.
Štartová čísla - slalom žien v Levi
Číslo
Krajina
Meno
1
Emma Aicherová
2
Lara Colturiová
3
Katharina Truppeová
4
Anna Swennová-Larssonová
5
Camille Rastová
6
Paula Moltzanová
7
Wendy Holdenerová
8
Sara Hectorová
9
Marion Chevrierová
10
Katharina Huberová
11
Dženifera Germaneová
12
Lena Dürrová
13
Andreja Slokarová
14
Cornelia Öhlundová
15
Petra Vlhová
31
Martina Dubovská