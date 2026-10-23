Vlhová cíti stres, no zároveň sa už nevie dočkať. V Söldene spoznala štartové číslo

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|23. okt 2026 o 17:50
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Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v Söldene. Do Svetového pohára sa vracia Petra Vlhová.

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Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po viac ako tisícdňovej prestávke zavinenej zranením, vracia v rakúskom Söldene do kolotoča Svetového pohára.

V obrovskom slalome na kopci Rettenbach, ktorý tradične otvára sezónu tzv. bieleho cirkusu, nastúpi v sobotu so štartovým číslom 18.

Na trať pôjde krátko pred nemeckou pretekárkou Emmou Aicherovou (16) a svojou dlhoročnou švajčiarskou rivalkou Wendy Holdenerovou (17).

"V prvom rade sa veľmi teším. Cítim aj stres, lebo som dlho nebola na štarte a v obrovskom slalome ešte dlhšie, keďže na olympiáde som išla slalom.

Bude to náročné, ale to viem odkedy som sa rozhodla, že budem pokračovať v kariére a že budem bojovať. Som šťastná, že tu môžem byť a už sa neviem dočkať," povedala Vlhová v rozhovore pre STVR.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sölden nie je miesto, kde by sa dalo do sezóny vkĺznuť pomaly.

Štart je vo výške 3040 metrov nad morom, cieľ o 370 výškových metrov nižšie. Trať meria necelých 1200 metrov a v najstrmšej pasáži má sklon 65 percent.

"Začína sa rovinou a potom prichádza obrovský padák, kde treba zmeniť štýl i taktiku. Potom je nekonečná rovina, kde to treba prehodiť druhýkrát," opísal v minulosti trať na kopci Rettenbach Matej Gemza.

V rakúskom stredisku skončila Petra Vlhová v obrovskom slalome trikrát na bronzovom stupienku (2020, 2021 a 2023), pričom pred troma rokmi stratila na víťaznú Laru Gutovú-Bahramiovú iba 0,14 sekundy.

Nasadená pätnástka lyžiarok spozná svoje čísla v obrovskom slalome počas verejného slávnostného žrebovania, ktoré je na programe od 18.30 h.

Prvé kolo úvodných pretekov novej sezóny sa uskutoční v sobotu od 10.00 h a druhé jazdy najlepšej tridsiatky lyžiarok sa začnú od 13.00 h.

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Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Vlhová cíti stres, no zároveň sa už nevie dočkať. V Söldene spoznala štartové číslo
dnes 17:50
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