Vlhová cíti stres, no zároveň sa už nevie dočkať. V Söldene spoznala štartové číslo

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Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po viac ako tisícdňovej prestávke zavinenej zranením, vracia v rakúskom Söldene do kolotoča Svetového pohára.
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V obrovskom slalome na kopci Rettenbach, ktorý tradične otvára sezónu tzv. bieleho cirkusu, nastúpi v sobotu so štartovým číslom 18.
Na trať pôjde krátko pred nemeckou pretekárkou Emmou Aicherovou (16) a svojou dlhoročnou švajčiarskou rivalkou Wendy Holdenerovou (17).
"V prvom rade sa veľmi teším. Cítim aj stres, lebo som dlho nebola na štarte a v obrovskom slalome ešte dlhšie, keďže na olympiáde som išla slalom.
Bude to náročné, ale to viem odkedy som sa rozhodla, že budem pokračovať v kariére a že budem bojovať. Som šťastná, že tu môžem byť a už sa neviem dočkať," povedala Vlhová v rozhovore pre STVR.
Sölden nie je miesto, kde by sa dalo do sezóny vkĺznuť pomaly.
Štart je vo výške 3040 metrov nad morom, cieľ o 370 výškových metrov nižšie. Trať meria necelých 1200 metrov a v najstrmšej pasáži má sklon 65 percent.
"Začína sa rovinou a potom prichádza obrovský padák, kde treba zmeniť štýl i taktiku. Potom je nekonečná rovina, kde to treba prehodiť druhýkrát," opísal v minulosti trať na kopci Rettenbach Matej Gemza.
V rakúskom stredisku skončila Petra Vlhová v obrovskom slalome trikrát na bronzovom stupienku (2020, 2021 a 2023), pričom pred troma rokmi stratila na víťaznú Laru Gutovú-Bahramiovú iba 0,14 sekundy.
Nasadená pätnástka lyžiarok spozná svoje čísla v obrovskom slalome počas verejného slávnostného žrebovania, ktoré je na programe od 18.30 h.
Prvé kolo úvodných pretekov novej sezóny sa uskutoční v sobotu od 10.00 h a druhé jazdy najlepšej tridsiatky lyžiarok sa začnú od 13.00 h.