Petra Vlhová má za polárnym kruhom stádo. Sob Boris aj Zuzana, mená vyberá podľa rodiny

Santa Claus by si mohol od Mikaely Shiffrinovej kedykoľvek požičať záprah. Americká lyžiarka má po minuloročnom triumfe vo fínskom Levi vo svojej zbierke už deviateho soba. To je presne toľko, koľko ich podľa legendy ťahá Santove sane.
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Najnovší prírastok do stáda pomenovala Winkie – podľa prezývky, ktorú mala jej mama Eileen v detstve. „Bolo načase, aby aj mama dostala soba so svojím menom,“ napísala fenomenálna Američanka na sociálnych sieťach.
Petra Vlhová ich vlastní šesť. Svojho zatiaľ posledného si vybojovala pred tromi rokmi. V sobotu 14. novembra sa vráti na svah, na ktorom už desaťkrát stála na pódiu, z toho šesťkrát na najvyššom stupni.
Túto netradičnú zvyklosť zaviedli organizátori v roku 2013. Najrýchlejší slalomár a slalomárka dostanú okrem bodov a finančnej prémie aj živé sobie mláďa, ktoré môžu pomenovať.
Sob pre mamu
Vlhovej stádo rástlo postupne. Po prvom víťazstve v roku 2017 pomenovala soba Igor – po svojom otcovi.
V roku 2020 ovládla oba slalomy a do zbierky jej pribudla Pepi, pomenovaná po mentálnej koučke, a Lujza po neteri.
Svetový pohár v Levi 2026
Sobota, 14. novembra:
Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
Nedeľa, 15. novembra:
Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/
O rok neskôr víťazné double zopakovala. Soba Michala vtedy venovala priateľovi a Borisa bratovi. „Je to moja obrovská podpora, je so mnou stále na štarte. Takže je to pre teba, Borko, ďakujem,“ vravela v cieli.
Šiesty sob pribudol na zoznam v novembri 2023. Vlhová v sobotňajšom slalome deklasovala konkurenciu, keď druhú Lenu Dürrovú zdolala o priepastných 1,41 sekundy. Meno pre zviera mala premyslené už pred pretekmi.
„Moja mamina tu chýba. Tak asi bude sob po nej,“ hovorila na tlačovej konferencii. Do stáda tak oficiálne pribudla Zuzana.
V nedeľu mohla pridať ďalšieho, no v druhom kole po chybe vypadla. Z triumfu sa tešila Shiffrinová.
Odvtedy slovenská lyžiarka v Levi neštartovala. V januári 2024 si v Jasnej vážne poranila koleno, po čom nasledovali dve operácie a dlhá pauza od Svetového pohára.
Do seriálu sa vrátila až koncom októbra v Söldene, kde po prvom kole obrovského slalomu figurovala na jedenástom mieste a celkovo skončila dvadsiata tretia.
Rudolph, Grogu aj polárna žiara
Zatiaľ čo Vlhová liečila zranené koleno, Shiffrinová rozširovala svoje sobie stádo. Od roku 2022 totiž v Levi zvíťazila päťkrát.
Pri výbere mien sa necháva inšpirovať nielen rodinou, ale aj filmovým svetom. Siedmy sob dostal meno Grogu podľa známej postavičky zo Star Wars.
Ôsmy sa volá Rori, čo je skratka pre Aurora Borealis – polárnu žiaru totiž Američanka po prvý raz v živote videla práve v Levi. Deviatym sobom Winkie napokon vzdala spomínanú poctu mame.
„Nie je dobrá karma myslieť na meno pred pretekmi. Vždy radšej počkám a poradím sa s tímom,“ vysvetľovala svoj prístup.
Faktom zostáva, že od roku 2016 nevyhral ženský slalom v Levi nikto iný ako Shiffrinová alebo Vlhová.
V mužskej kategórii si soba v uplynulých rokoch vybojovali Francúz Clément Noël (2024) a Lucas Pinheiro Braathen (2025).
Pretekár, ktorý predtým jazdil za Nórsko, dosiahol v Levi vôbec prvé víťazstvo v histórii Svetového pohára pre Brazíliu. Soba pomenoval Bjørn po otcovi, ktorý ho priviedol k lyžovaniu.
Mláďatá majú špeciálny výcvik
Víťazné soby pochádzajú z farmy Ounaskievari v dedinke Köngäs neďaleko Levi. Majiteľka Johanna Hietanenová vyberá mláďatá počas každoročnej jesennej obhliadky.
Päť z nich si následne osvojuje návyky potrebné pre ruch Svetového pohára a tie najšikovnejšie dve sa stanú cennou trofejou.
Koľko majú sobov?
Mikaela Shiffrinová – 9
Petra Vlhová – 6
Marcel Hirscher – 3
Henrik Kristoffersen – 2
Tina Mazeová – 1
Felix Neureuther – 1
Clément Noël – 1
Lucas Pinheiro Braathen – 1
Sob sa musí naučiť nasledovať sprievodcu, zostať v pokoji, zvyknúť si na hluk davu a nebáť sa prijať potravu z ľudských rúk.
„Mláďatá sa rodia na jar, takže v čase pretekov majú presne pol roka. S vyvolenými jedincami trénujeme o niečo viac, aby nám plne dôverovali.
Počas samotných pretekov majú pri sebe aj staršieho spoločníka, na ktorého sa môžu spoľahnúť,“ povedala v minulosti pre Sportnet Hietanenová.
Všetky zvieratá ostávajú natrvalo na farme. Víťazi si ich však môžu kedykoľvek prísť pozrieť, čo Vlhová v minulosti pravidelne využívala.
„Vždy, keď sme tu, ideme sa tam pozrieť, je to len kúsok od mesta. Je to pekné a som rada, že tam mám svojich sobov,“ pochvaľovala si.
Nie každé stretnutie s majiteľom je však idylické. „Keď napríklad Marcel Hirscher prišiel po roku za svojím sobom Ferdinandom, priniesol mu z Rakúska špeciálne krmivo pre jelene. Sob ho zacítil, odfrkol si a vôbec sa ho nedotkol,“ spomínala s úsmevom majiteľka.
Na farme žije celkovo približne 150 sobov a väčšina z nich sa bežne zapája do turistických aktivít, ako sú napríklad jazdy na saniach.
Víťazné zvieratá sa od ostatných vo všedné dni nijako neodlišujú. „Výnimkou je len víkend Svetového pohára, keď sú absolútnym stredobodom pozornosti,“ dodala Hietanenová.