Vlhová nie je prihlásená na generálku slalomu pred ZOH. Potvrdila to hovorkyňa pretekov

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová podľa denníka Nový Čas nie je prihlásená na podujatie Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne.
Informáciu o neúčasti na posledných slalomových pretekoch pred ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo potvrdila zdroju hovorkyňa Martina Beranová.
Vlhová bola už skôr prihlásená na nočný slalom v rakúskom stredisku Flachau, ktorý sa uskutočnil 13. januára. Svoj návrat po vážnom zranení kolena však oddialila, no v sobotu potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na ZOH 2026.
Tridsaťročná Liptáčka sa dostala aj do nominácie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). Finálne rozhodnutie o tom, či bude obhajovať zlatú medailu v slalome, urobí podľa vlastných slov 48 hodín pred štartom tejto disciplíny. V olympijskom kalendári je slalom žien naplánovaný na 18. februára.
Preteky v českom Špindlerovom Mlyne budú generálkou na ZOH, slalom je programe v nedeľu 25. januára. „Petra Vlhová nie je prihlásená,“ uviedla hovorkyňa pretekov Martina Beranová. Prihlasovanie bolo otvorené do 17. januára.