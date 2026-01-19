Vlhová nie je prihlásená na generálku slalomu pred ZOH. Potvrdila to hovorkyňa pretekov

Petra Vlhová.
Petra Vlhová. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. jan 2026 o 07:28
Tridsaťročná Liptáčka sa dostala do nominácie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová podľa denníka Nový Čas nie je prihlásená na podujatie Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne.

Informáciu o neúčasti na posledných slalomových pretekoch pred ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo potvrdila zdroju hovorkyňa Martina Beranová.

Vlhová bola už skôr prihlásená na nočný slalom v rakúskom stredisku Flachau, ktorý sa uskutočnil 13. januára. Svoj návrat po vážnom zranení kolena však oddialila, no v sobotu potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na ZOH 2026.

Tridsaťročná Liptáčka sa dostala aj do nominácie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). Finálne rozhodnutie o tom, či bude obhajovať zlatú medailu v slalome, urobí podľa vlastných slov 48 hodín pred štartom tejto disciplíny. V olympijskom kalendári je slalom žien naplánovaný na 18. februára.

Preteky v českom Špindlerovom Mlyne budú generálkou na ZOH, slalom je programe v nedeľu 25. januára. „Petra Vlhová nie je prihlásená,“ uviedla hovorkyňa pretekov Martina Beranová. Prihlasovanie bolo otvorené do 17. januára.

Vlhová nie je prihlásená na generálku slalomu pred ZOH. Potvrdila to hovorkyňa pretekov
dnes 07:28
