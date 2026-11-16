Vlhovú čaká svah, ktorý nepozná. V Gurgli ju preverí strmina, na ktorej v Levi strácala (program)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní pokračuje už tento víkend v rakúskom Gurgli, kde sa ženy aj muži opäť predstavia v slalome.
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Pre slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú to bude krok do neznáma. Kým v Levi, kde v prvom slalome po návrate skončila šestnásta, sa vracala na svah, na ktorom vyhrala šesťkrát, v Gurgli vo Svetovom pohári ešte nepretekala.
Ženy sa tam prvýkrát predstavili až v sezóne 2024/2025, keď sa Slovenka zotavovala po zranení kolena.
„Opäť musím povedať, že som šťastná, že som späť v slalome. Spravila som chyby, ale viem, že v niektorých úsekoch viem byť veľmi rýchla.
Teraz je to len o tom, zotrvať v pretekovom móde, trénovať, veriť tomu procesu a uvidíme, ako to pôjde ďalej,“ povedala po pretekoch v Levi pre JOJ Šport.
Svetový pohár v Gurgli 2026
Sobota, 21. novembra:
Slalom ženy - 1. kolo 10:30, 2. kolo 13:30
Nedeľa, 22. novembra:
Slalom muži - 1. kolo 10:30, 2. kolo 13:30
/priamy prenos vysielajú stanice STRV Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/
Gurgl jej nič nedaruje. Priemerný sklon zjazdovky Kirchenkar presahuje 38 percent a štartuje sa takmer vo výške 2500 metrov nad morom.
Práve strmina pritom Vlhovej za polárnym kruhom robila najväčšie problémy, v oboch kolách v nej strácala približne sekundu.
„Tréner Mario Rafetzeder nám povedal, že v strmej časti sa ešte Petra necítila tak komfortne ako na rovine.
Potrebuje trochu viac pretekového rytmu, ktorý na tréningu nedokážete nasimulovať,“ povedal pre ORF bývalý slalomár Thomas Sykora.
Slovenská lyžiarka má po návrate za sebou dvoje pretekov. V obrovskom slalome v Söldene skončila na 23. mieste, v Levi bola šestnásta.
Britský komentátor Matt Chilton po slalome pripomenul, že je stále v procese návratu: „Ešte je pred ňou dlhá cesta, aby sa vrátila na vrchol svojej formy, ale prvé náznaky sú sľubné.“
V Gurgli zatiaľ ženy nepoznali inú víťazku ako Mikaelu Shiffrinovú. Vyhrala v rokoch 2024 aj 2025 a pódium bolo v oboch prípadoch rovnaké, druhá skončila Lara Colturiová a tretia Camille Rastová.
Američanka však bude chýbať aj tentoraz, v slalome sa prvýkrát v sezóne predstaví až v Killingtone. Ženský slalom v Gurgli tak spozná novú víťazku.
Do Rakúska príde v úlohe líderky disciplíny Aicherová, ktorá v Levi dosiahla prvé slalomové víťazstvo vo Svetovom pohári.
Colturiová bola vo Fínsku druhá, rovnako ako v oboch doterajších ženských slalomoch v Gurgli.
Medzi mužmi obhajuje vlaňajšie prvenstvo Paco Rassat. Francúz sa vtedy v druhom kole posunul zo 14. miesta a pripísal si prvé víťazstvo vo Svetovom pohári.
Najväčším favoritom však bude Lucas Pinheiro Braathen. Brazílčan vyhral v nedeľu slalom v Levi, predtým ovládol aj obrovský slalom v Söldene a v tejto sezóne je zatiaľ stopercentný.
Svetový pohár sa v Gurgli koná štvrtýkrát po sebe, ženy sa tam predstavia tretí raz. Pre údolie Ötztal je to už druhá zastávka v priebehu mesiaca, sezóna sa koncom októbra začala v neďalekom Söldene.