Vlhová sa vracia na svah, kde vyhrala šesťkrát. V Levi pôjde prvý slalom od roku 2024 (program)

Petra Vlhová ide slalom v Levi.
Petra Vlhová ide slalom v Levi. (Autor: TASR/AP)
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Nikola Černáková|9. nov 2026 o 07:00
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Vo fínskom stredisku sa pôjde mužský a ženský slalom. Pozrite si program.

„Slalom, slalom, slalom a ešte raz slalom. Bránky, bránky, bránky, časy.“ Tak opísal asistent trénera Matej Gemza najbližšie týždne Petry Vlhovej po úvodných pretekoch sezóny v rakúskom Söldene. 

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní pokračuje po troch týždňoch vo fínskom Levi, kde sa muži aj ženy predstavia v slalome.

Pre Vlhovú to bude prvý slalom Svetového pohára od 16. januára 2024. Vo Flachau vtedy skončila druhá, o štyri dni neskôr si v Jasnej vážne poranila koleno.

Obrovský slalom v Söldene, jej prvé preteky po takmer troch rokoch, už má za sebou. Po prvom kole bola jedenásta, napokon skončila na 23. mieste.

„Moje dojmy sú dobré a je jedno, koľká som. V druhom kole som urobila chyby, čo ma mrzí, ale každý bod sa počíta. Teším sa, že som znovu na štarte a ideme ďalej krok za krokom,“ povedala pre STVR.

Svetový pohár v Levi 2026

Sobota, 14. novembra:

Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00

Nedeľa, 15. novembra:

Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00

/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1/

V tíme sa na slalom tešia. „Peťa ho má v podstate v DNA, takže verím, že to pôjde rýchlejšie a nabudúce urobíme väčšiu radosť,“ povedal Gemza.

Optimistický je aj Rafetzeder. „S jej slalomom som spokojnejší. Levi je po Jasnej jej obľúbené stredisko a už tam v minulosti vyhrala.“

Za polárnym kruhom vyhrala Vlhová počas kariéry šesťkrát. Nezastaviteľná bola v rokoch 2020 a 2021, keď tam ovládla všetky štyri slalomy. V roku 2023 si z Levi odviezla zatiaľ posledného soba.

Víťazstvo z minulej sezóny obhajujú Mikaela Shiffrinová a Lucas Pinheiro Braathen. Američanka, ktorá v Levi vyhrala už deväťkrát, však tentoraz na štarte chýbať bude. Zmenila plány, slalomu sa v tejto sezóne nebude venovať toľko ako doteraz a prvýkrát sa v ňom predstaví až v Killingtone.

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Pinheiro Braathen vlani v Levi vybojoval pre Brazíliu prvé víťazstvo vo Svetovom pohári. Malý glóbus za slalom obhajujú Shiffrinová a Atle Lie McGrath.

Tradičné slalomy pod polárnym kruhom patria medzi najikonickejšie preteky roka. Jazdí sa pod umelým osvetlením, čo pretekom dodáva jedinečnú atmosféru.

Trať v Levi patrí k menej náročným, no aj drobná chyba na jej zdanlivo jednoduchom profile dokáže rozhodnúť o všetkom.

Ako býva vo Fínsku zvykom, víťaz si z Levi neodnáša len body do Svetového pohára, ale aj symbolickú odmenu – vlastného soba.

TV program: SP v Levi 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová ide slalom v Levi.
Petra Vlhová ide slalom v Levi.
Vlhová sa vracia na svah, kde vyhrala šesťkrát. V Levi pôjde prvý slalom od roku 2024 (program)
Nikola Černákovádnes 07:00
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